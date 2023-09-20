Олена Зеленська з'явилася на публіці з травмованим пальцем: що сталося

Перша леді України Олена Зеленська на зустрічі з генеральним директором ВООЗ Тедросом Адханомом Гебреєсусом. Фото: facebook/olenazelenska.official

Перша леді України Олена Зеленська, швидше за все, травмувалася під час поїздки до Сполучених Штатів Америки. На її руці помітили забинтований палець.

Про це стало відомо із соцмереж.

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Зазначається, що на світлинах та відео із заходів Генасамблеї ООН за її участі можна побачити забинтований середній палець правої руки.

До цього на руці Олени Зеленської не було жодних пов'язок.

Олена Зеленська в перший день візиту до США. Фото: фейсбук-сторінка першої леді

"Десь палець порізала, одужуй", — підписали відеоролик підписники на одній зі сторінок у соцмережах.

Вбрання першої леді

У Нью-Йорку розпочалась 78-та сесія Генеральної Асамблеї ООН, на яку з'їхались лідери та високопосадовці з усього світу. Разом із Президентом України Володимиром Зеленським до США поїхала і перша леді, Олена Зеленська, яка вигуляла вбрання від українського дизайнера.

Нагадаємо, Олена Зеленська супроводжує свого чоловіка Володимира Зеленського на Генасамблеї ООН у Нью Йорку. Для появи у США й участі у першому заході у межах Генасамблеї Зеленська обрала стриманий брючний костюм і доречні аксесуари.