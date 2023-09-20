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Олена Зеленська з'явилася на публіці з травмованим пальцем: що сталося

20 вересня 2023 17:39
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Олена Зеленська з'явилася на публіці з травмованим пальцем: що сталося
Перша леді України Олена Зеленська на зустрічі з генеральним директором ВООЗ Тедросом Адханомом Гебреєсусом. Фото: facebook/olenazelenska.official
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Перша леді України Олена Зеленська, швидше за все, травмувалася під час поїздки до Сполучених Штатів Америки. На її руці помітили забинтований палець. 

Про це стало відомо із соцмереж.

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Що відомо

Зазначається, що на світлинах та відео із заходів Генасамблеї ООН за її участі можна побачити забинтований середній палець правої руки.

До цього на руці Олени Зеленської не було жодних пов'язок. 

Зеленська з'явилася з повністю забинтованим пальцем правої руки
Олена Зеленська в перший день візиту до США. Фото: фейсбук-сторінка першої леді

"Десь палець порізала, одужуй", — підписали відеоролик підписники на одній зі сторінок у соцмережах. 

Вбрання першої леді

У Нью-Йорку розпочалась 78-та сесія Генеральної Асамблеї ООН, на яку з'їхались лідери та високопосадовці з усього світу. Разом із Президентом України Володимиром Зеленським до США поїхала і перша леді, Олена Зеленська, яка вигуляла вбрання від українського дизайнера.

Нагадаємо, Олена Зеленська супроводжує свого чоловіка Володимира Зеленського на Генасамблеї ООН у Нью Йорку. Для появи у США й участі у першому заході у межах Генасамблеї Зеленська обрала стриманий брючний костюм і доречні аксесуари. 

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