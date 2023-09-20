Елена Зеленская появилась на публике с травмированным пальцем: что произошло

Первая леди Украины Елена Зеленская на встрече с генеральным директором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебреесусом. Фото: facebook/olenazelenska.official

Первая леди Украины Елена Зеленская, скорее всего, травмировалась во время поездки в Соединенные Штаты Америки. На ее руке заметили забинтованный палец.

Об этом стало известно из соцсетей.

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Что известно

Отмечается, что на фотографиях и видео с мероприятий Генассамблеи ООН с ее участием можно увидеть забинтованный средний палец правой руки.

До этого на руке Елены Зеленской не было никаких повязок.

Елена Зеленская в первый день визита в США. Фото: фейсбук-страница первой леди

"Где-то палец порезала, поправляйся", — подписали видеоролик подписчики на одной из страниц в соцсетях.

Наряды первой леди

В Нью-Йорке началась 78-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, на которую съехались лидеры и чиновники со всего мира. Вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским в США уехала и первая леди, Елена Зеленская, выгулявшая наряды от украинского дизайнера.

Напомним, Елена Зеленская сопровождает своего мужа Владимира Зеленского на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Для появления в США и участия в первом мероприятии в рамках Генассамблеи Зеленская выбрала сдержанный брючный костюм и аксессуары.