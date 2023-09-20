Елена Зеленская появилась на публике с травмированным пальцем: что произошло
Первая леди Украины Елена Зеленская, скорее всего, травмировалась во время поездки в Соединенные Штаты Америки. На ее руке заметили забинтованный палец.
Об этом стало известно из соцсетей.
Что известно
Отмечается, что на фотографиях и видео с мероприятий Генассамблеи ООН с ее участием можно увидеть забинтованный средний палец правой руки.
До этого на руке Елены Зеленской не было никаких повязок.
"Где-то палец порезала, поправляйся", — подписали видеоролик подписчики на одной из страниц в соцсетях.
Наряды первой леди
В Нью-Йорке началась 78-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, на которую съехались лидеры и чиновники со всего мира. Вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским в США уехала и первая леди, Елена Зеленская, выгулявшая наряды от украинского дизайнера.
Напомним, Елена Зеленская сопровождает своего мужа Владимира Зеленского на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Для появления в США и участия в первом мероприятии в рамках Генассамблеи Зеленская выбрала сдержанный брючный костюм и аксессуары.