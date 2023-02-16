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Омбудсман Дмитро Лубінець виступив проти скасування 8 березня

16 лютого 2023 18:50
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець виступив проти скасування 8 березня
Уповноважений ВР вважає, що це свято потрібно залишити
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав парламентарів не ухвалювати законопроєкт щодо скасовування Міжнародного жіночого дня. Омбудсман вважає, що цей день наголошує про права жінок у суспільстві.

Про це він написав у своєму Telegram.

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За словами омбудсмана, Міжнародний жіночий день — це не свято жіночності, краси, чарівності чи весни, 8 березня — це день, який покликаний привернути увагу до таких питань як гендерна рівність, репродуктивні права, а також насильство та жорстоке поводження з жінками.

"Він започаткований для відзначення та популяризації досягнень жінок і аж ніяк не для того, аби підкреслювати, що жінка — берегиня домашнього вогнища чи гарна, як весна", — заявив він.

Окрім того, Дмитро Лубінець нагадав, що цей день з’явився на календарях через низку робочих рухів у Північній Америці та Європі на початку 20 століття, які були натхненні рухом за загальне виборче право жінок. 

"На моє переконання, парламентарям, які подали законопроєкт про скасування святкування 8 березня в Україні, варто дослідити історію свята та усвідомити важливість його відзначення", — додав Лубінець. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт щодо встановлення нових українських свят. Зокрема, депутати пропонують, аби 25 лютого відзначали День української жінки замість традиційного 8 березня.

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