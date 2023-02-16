Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец выступил против отмены 8 марта

Омбудсмен Дмитрий Лубинец выступил против отмены 8 марта
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец призвал парламентариев не принимать законопроект об отмене Международного женского дня. Омбудсмен считает, что этот день акцентирует на правах женщин в обществе.
Об этом он написал в своем Telegram.
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Почему не нужно отменять праздник 8 марта
По словам омбудсмена, Международный женский день — это не праздник женственности, красоты, обаяния или весны, 8 марта — это день, призванный привлечь внимание к таким вопросам как гендерное равенство, репродуктивные права, а также насилие и жестокое обращение с женщинами.
"Он основан для празднования и популяризации достижений женщин и отнюдь не для того, чтобы подчеркивать, что женщина — хранительница домашнего очага или красива, как весна", — заявил он.
Кроме того, Дмитрий Лубинец напомнил, что этот день появился на календарях из-за ряда рабочих движений в Северной Америке и Европе в начале 20 века, которые были вдохновлены движением за всеобщее избирательное право женщин.
"По моему убеждению, парламентариям, которые подали законопроект об отмене празднования 8 марта в Украине, следует исследовать историю праздника и осознать важность его празднования", — добавил Лубинец.
Напомним, ранее мы писали, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект по установлению новых украинских праздников. В частности, депутаты предлагают, чтобы 25 февраля отмечали День украинской женщины вместо традиционного 8 марта.