Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец выступил против отмены 8 марта

Уполномоченный ВР считает, что этот праздник нужно оставить

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец призвал парламентариев не принимать законопроект об отмене Международного женского дня. Омбудсмен считает, что этот день акцентирует на правах женщин в обществе.

Об этом он написал в своем Telegram.

Почему не нужно отменять праздник 8 марта

По словам омбудсмена, Международный женский день — это не праздник женственности, красоты, обаяния или весны, 8 марта — это день, призванный привлечь внимание к таким вопросам как гендерное равенство, репродуктивные права, а также насилие и жестокое обращение с женщинами.

"Он основан для празднования и популяризации достижений женщин и отнюдь не для того, чтобы подчеркивать, что женщина — хранительница домашнего очага или красива, как весна", — заявил он.

Кроме того, Дмитрий Лубинец напомнил, что этот день появился на календарях из-за ряда рабочих движений в Северной Америке и Европе в начале 20 века, которые были вдохновлены движением за всеобщее избирательное право женщин.

"По моему убеждению, парламентариям, которые подали законопроект об отмене празднования 8 марта в Украине, следует исследовать историю праздника и осознать важность его празднования", — добавил Лубинец.

Напомним, ранее мы писали, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект по установлению новых украинских праздников. В частности, депутаты предлагают, чтобы 25 февраля отмечали День украинской женщины вместо традиционного 8 марта.