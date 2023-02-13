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Допоможе у критичних ситуаціях: які документи мають бути в родинах військових обов'язково

13 лютого 2023 14:45
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Які документи обов'язково мають бути в родинах, чиї рідні на фронті — повний перелік
Перелік цих даних допоможе сім'ям військовослужбовців у разі виникнення критичної ситуації
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

В країні триває війна й українські військові продовжують боронити державу від загарбників. Щоб у складній ситуації не розгубитися та правильно діяти, кожна родина, чиї близькі та родичі перебувають на фронті, повинна обов'язково мати певний перелік документів. 

Про це написав уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у своєму Telegram. 

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"Нагадую перелік даних, якими мають володіти сім'ї тих, хто пішов боронити нашу землю від окупантів. Володіння цими даними допоможе родині у критичних ситуаціях, які можуть виникнути", — каже Лубінець.

кі документи мають бути в родинах військових обов'язково

Серед головних даних:

  • прізвище, ім’я і по-батькові;
  • дата народження;
  • копія паспорта;
  • контактні дані місця постійної дислокації військової частини;
  • контактні дані військкомату, з якого був мобілізований захисник;
  • назва та номер військової частини чи підрозділу проходження служби;
  • посада, звання військово-облікова спеціальність (якщо відомо).

Також обов'язковими є: 

  • особовий номер (індивідуальний податковий номер), номер військового квитка чи тимчасового військового квитка (відсканована копія) або жетону;
  • ПІБ та контакти колег по службі, побратимів;
  • ПІБ, контакти безпосереднього командира;
  • ПІБ, контакти командира частини;
  • телефон гарячої лінії частини, бригади, угрупування.

"Якщо ж ви не володієте якимись даними з переліку, дізнайтесь при нагоді у Захисника", — радить омбудсмен.

Перелік важливих документів для сімей військовослужбовців

Нагадаємо, ми писали, які документи перевірятимуть при прийомі на роботу військовозобов’язаних. Зокрема, для того, щоб влаштуватися на роботу або вступити на навчання, потрібно мати приписку військового обліку.  

Також ми розповідали, що з першого січня 2023 року військовозобов'язаним громадянам почали видавати повістки нового зразка. Що про них відомо, як вони виглядають та чи можна відмовитися від отримання повістки старого зразка — читайте в нашому матеріалі.

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