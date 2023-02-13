Які документи обов'язково мають бути в родинах, чиї рідні на фронті — повний перелік

Перелік цих даних допоможе сім'ям військовослужбовців у разі виникнення критичної ситуації

В країні триває війна й українські військові продовжують боронити державу від загарбників. Щоб у складній ситуації не розгубитися та правильно діяти, кожна родина, чиї близькі та родичі перебувають на фронті, повинна обов'язково мати певний перелік документів.

Про це написав уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у своєму Telegram.

"Нагадую перелік даних, якими мають володіти сім'ї тих, хто пішов боронити нашу землю від окупантів. Володіння цими даними допоможе родині у критичних ситуаціях, які можуть виникнути", — каже Лубінець.

Серед головних даних:

прізвище, ім’я і по-батькові;

дата народження;

копія паспорта;

контактні дані місця постійної дислокації військової частини;

контактні дані військкомату, з якого був мобілізований захисник;

назва та номер військової частини чи підрозділу проходження служби;

посада, звання військово-облікова спеціальність (якщо відомо).

Також обов'язковими є:

особовий номер (індивідуальний податковий номер), номер військового квитка чи тимчасового військового квитка (відсканована копія) або жетону;

ПІБ та контакти колег по службі, побратимів;

ПІБ, контакти безпосереднього командира;

ПІБ, контакти командира частини;

телефон гарячої лінії частини, бригади, угрупування.

"Якщо ж ви не володієте якимись даними з переліку, дізнайтесь при нагоді у Захисника", — радить омбудсмен.

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