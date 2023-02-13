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Поможет в критических ситуациях: какие документы должны быть в семьях военных

13 февраля 2023 14:45
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Какие документы обязательно должны быть в семьях, чьи родные на фронте — полный список
Список этих данных поможет семьям военнослужащих в случае возникновения критической ситуации
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

В стране идет война и украинские военные продолжают защищать государство от захватчиков. Чтобы в сложной ситуации не растеряться и правильно действовать, каждая семья, чьи родственники и близкие находятся на фронте, должна обязательно иметь определенный перечень документов.

Об этом написал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в своем Telegram.

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"Напоминаю перечень данных, которыми должны владеть семьи тех, кто пошел защищать нашу землю от оккупантов. Владение этими данными поможет семье в критических ситуациях, которые могут возникнуть", — говорит Лубинец.

кие документы должны быть в семьях военных обязательно

Среди основных данных:

  • фамилия, имя и отчество;
  • дата рождения;
  • копия паспорта;
  • контактные данные места постоянной дислокации воинской части;
  • контактные данные военкомата, из которого был мобилизован защитник;
  • название и номер воинской части или подразделения прохождения службы;
  • должность, звание военно-учетной специальности (если известно).

Также обязательны:

  • личный номер (индивидуальный налоговый номер), номер военного билета или временного военного билета (отсканированная копия) или жетона;
  • ФИО и контакты сослуживцев, собратьев;
  • ФИО, контакты непосредственного командира;
  • ФИО, контакты командира части;
  • телефон горячей линии части, бригады, группировки.

"Если же вы не владеете какими-либо данными из перечня, узнайте при случае у Защитника", — советует омбудсмен.

Список важных документов для семей военнослужащих

Напомним, мы писали, какие документы будут проверяться при приеме на работу военнообязанных. В частности, для того чтобы устроиться на работу или поступить на обучение, нужно иметь приписку военного учета.

Также мы рассказывали, что с первого января 2023 военнообязанным гражданам начали выдавать повестки нового образца. Что о них известно, как они выглядят и можно ли отказаться от получения повестки старого образца – читайте в нашем материале.

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