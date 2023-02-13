Какие документы обязательно должны быть в семьях, чьи родные на фронте — полный список

Список этих данных поможет семьям военнослужащих в случае возникновения критической ситуации

В стране идет война и украинские военные продолжают защищать государство от захватчиков. Чтобы в сложной ситуации не растеряться и правильно действовать, каждая семья, чьи родственники и близкие находятся на фронте, должна обязательно иметь определенный перечень документов.

Об этом написал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в своем Telegram.

"Напоминаю перечень данных, которыми должны владеть семьи тех, кто пошел защищать нашу землю от оккупантов. Владение этими данными поможет семье в критических ситуациях, которые могут возникнуть", — говорит Лубинец.

Среди основных данных:

фамилия, имя и отчество;

дата рождения;

копия паспорта;

контактные данные места постоянной дислокации воинской части;

контактные данные военкомата, из которого был мобилизован защитник;

название и номер воинской части или подразделения прохождения службы;

должность, звание военно-учетной специальности (если известно).

Также обязательны:

личный номер (индивидуальный налоговый номер), номер военного билета или временного военного билета (отсканированная копия) или жетона;

ФИО и контакты сослуживцев, собратьев;

ФИО, контакты непосредственного командира;

ФИО, контакты командира части;

телефон горячей линии части, бригады, группировки.

"Если же вы не владеете какими-либо данными из перечня, узнайте при случае у Защитника", — советует омбудсмен.

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