Какие документы обязательно должны быть в семьях, чьи родные на фронте — полный список

Поможет в критических ситуациях: какие документы должны быть в семьях военных
В стране идет война и украинские военные продолжают защищать государство от захватчиков. Чтобы в сложной ситуации не растеряться и правильно действовать, каждая семья, чьи родственники и близкие находятся на фронте, должна обязательно иметь определенный перечень документов.
Об этом написал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в своем Telegram.
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"Напоминаю перечень данных, которыми должны владеть семьи тех, кто пошел защищать нашу землю от оккупантов. Владение этими данными поможет семье в критических ситуациях, которые могут возникнуть", — говорит Лубинец.
Среди основных данных:
- фамилия, имя и отчество;
- дата рождения;
- копия паспорта;
- контактные данные места постоянной дислокации воинской части;
- контактные данные военкомата, из которого был мобилизован защитник;
- название и номер воинской части или подразделения прохождения службы;
- должность, звание военно-учетной специальности (если известно).
Также обязательны:
- личный номер (индивидуальный налоговый номер), номер военного билета или временного военного билета (отсканированная копия) или жетона;
- ФИО и контакты сослуживцев, собратьев;
- ФИО, контакты непосредственного командира;
- ФИО, контакты командира части;
- телефон горячей линии части, бригады, группировки.
"Если же вы не владеете какими-либо данными из перечня, узнайте при случае у Защитника", — советует омбудсмен.
Напомним, мы писали, какие документы будут проверяться при приеме на работу военнообязанных. В частности, для того чтобы устроиться на работу или поступить на обучение, нужно иметь приписку военного учета.
Также мы рассказывали, что с первого января 2023 военнообязанным гражданам начали выдавать повестки нового образца. Что о них известно, как они выглядят и можно ли отказаться от получения повестки старого образца – читайте в нашем материале.