Військовий облік 2023 — які документи має надати військовозобов'язаний при прийомі на роботу

При прийомі на роботу уповноважений представник роботодавця має перевірити у претендента військово-облікові документи

Цього року військовозобов'язані українці зіткнуться з новими правилами військового обліку, які закріплені у постанові №1487. Зокрема, для того, щоб влаштуватися на роботу або вступити на навчання, потрібно мати приписку військового обліку.

Радниця Asters, експертка Юлія Потьомкіна розповіла в інтерв'ю НВ про нові умови прийняття на роботу чоловіків призовного віку.

Які документи потрібно мати військовозобов'язаним обов'язково

Відповідно до постанови КМУ № 1487 "Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку", що передбачає синхронізацію Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів з іншими, при прийомі на роботу всі чоловіки призовного віку мають надавати роботодавцю певні документи.

Кожен роботодавець з початку січня 2023 року веде, та регулярно оновлює різноманітні облікові документи. Серед них, наприклад, можуть бути:

списки персонального військового обліку;

відомості оперативного обліку ПВР;

журнали обліку результатів перевірки.

Тому при прийнятті на роботу мають перевірити військово-облікові документи:

приписне — для призовників;

військовий квиток чи тимчасове посвідчення — для військовозобов'язаних;

військовий квиток — для резервістів.

Роботодавець перед тим, як прийняти на роботу працівника, відповідно до Порядку, зобовʼязаний перевірити, чи перебуває кандидат на посаду на військовому обліку, де саме і чи є його дані актуальними.

Також роботодавець має взяти нового працівника на військовий облік у ТЦК та СП й довести до його відома під особистий підпис Правила військового обліку.

Тобто у разі якщо кандидат на посаду не дає підтвердження про свій військовий облік, роботодавець не має права прийняти такого працівника на роботу, оскільки його прийняття на роботу буде суперечити Порядку.

Нагадаємо, нещодавно Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка затверджує новий порядок бронювання військовозобов’язаних. Згідно з оновленими правилами за певних обставин бронювання може бути анульоване.

Раніше ми розповідали про нові правила бронювання працівників від мобілізації. Під час загальної мобілізації керівники підприємств можуть забезпечити працівників відстрочкою від призову, якщо забронюють їх на певний час для виконання мобілізаційного завдання.