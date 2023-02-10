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Трудоустройство военнообязанных 2023: какие документы будут проверять при приеме на работу

10 февраля 2023 11:15
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Военный учет 2023 — какие документы должен предоставить военнообязанный при приеме на работу
При приеме на работу уполномоченный представитель работодателя должен проверить у претендента военно-учетные документы
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

В этом году военнообязанные украинцы столкнутся с новыми правилами военного учета, закрепленными в постановлении №1487. В частности, для того чтобы устроиться на работу или поступить на обучение, нужно иметь приписку военного учета.

Советница Asters, эксперт Юлия Потемкина рассказала в интервью НВ о новых условиях принятия на работу мужчин призывного возраста.

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Какие документы нужно иметь военнообязанным обязательно

Согласно постановлению КМУ № 1487 "Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета", предусматривающего синхронизацию Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов с другими, при приеме на работу все мужчины призывного возраста должны предоставлять работодателю определенные документы.

Какие документы нужно иметь военнообязанным обязательно

Каждый работодатель с начала января 2023 года ведет и регулярно обновляет различные учетные документы. Среди них, например, могут быть:

  • списки персонального военного учета;
  • сведения оперативного учета ПВР;
  • журналы учета результатов проверки.

Поэтому при принятии на работу должны проверить военно-учетные документы:

  • приписное — для призывников;
  • военный билет или временное удостоверение — для военнообязанных;
  • военный билет — для резервистов.

Какие документы будут проверять у военнообязанных при приеме на работу

Работодатель перед тем, как принять на работу работника, согласно Порядку, обязан проверить, находится ли кандидат на должность на военном учете, где именно и являются ли его данные актуальными.

Также работодатель должен взять нового работника на военный учет в ТЦК и СП и довести его до сведения под личную подпись Правила военного учета.

То есть в случае, если кандидат на должность не дает подтверждения о своем военном учете, работодатель не имеет права принять такого работника на работу, поскольку его принятие на работу будет противоречить Порядку.

Напомним, недавно Кабинет министров Украины принял постановление, утверждающее новый порядок бронирования военнообязанных. Согласно обновленным правилам при определенных обстоятельствах бронирование может быть аннулировано.

Раньше мы рассказывали о новых правилах бронирования работников от мобилизации. При общей мобилизации руководители предприятий могут обеспечить работников отсрочкой от призыва, если забронируют их на время для выполнения мобилизационного задания.

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