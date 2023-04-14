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Операція "Врятувати бобра": хмельницькі рятувальники витягли з халепи тварину

14 квітня 2023 01:06
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Операція "Врятувати бобра": хмельницькі рятувальники витягли з халепи тварину
У Хмельницькій області вдалося витягти з халепи бобра. Фото: скріншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Рятувальникам місцевого підрозділу ДСНС в Хмельницькій області вдалося витягти з халепи бобра.

Щемливе відео "спецоперації" з порятунку бобра відомство опублікувало на своїй сторінці в Telegram.

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До рятувальників зателефонували небайдужі.  Люди повідомили, що бобер потрапив до недіючого декоративного фонтану. Самостійно тваринка вибратися не змогла. Довелося втрутитись рятувальникам.  Тваринку вдалося піймати та випустити на волю.

Рятувальники кажуть, що це не перший подібний випадок, коли такі гризуни, як бобри на нутрії, потрапляють "у пригоди". 

Нагадаємо, у Чорнобильському заповіднику помітили двох схожих між собою лосів. Працівники вважають, що тварини є двійнятами, які виросли окремо, але згодом "впізнали" одне одного й стали нерозлучні.

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