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Операция "Спасти бобра": хмельницкие спасатели вытащили из беды животное

14 апреля 2023 01:06
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Операция "Спасти бобра": хмельницкие спасатели вытащили из беды животное
В Хмельницкой области удалось вытащить из беды бобра. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Спасателям местного подразделения ГСЧС в Хмельницкой области удалось вытащить из беды бобра.

Душевное видео "спецоперации" по спасению бобра ведомство опубликовало на своей странице в Telegram.

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Спасателям позвонили неравнодушные. Люди сообщили, что бобер попал в недействующий декоративный фонтан. Самостоятельно животное выбраться не смогло. Пришлось вмешаться спасателям. Животное удалось поймать и выпустить на свободу.

Спасатели говорят, что это не первый подобный случай, когда грызуны попадают "в такие приключения".

Напомним, в Чернобыльском заповеднике заметили двух похожих между собой лосей. Сотрудники считают, что животные являются двойняшками, которые выросли отдельно, но впоследствии "узнали" друг друга и стали неразлучны.

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