Операция "Спасти бобра": хмельницкие спасатели вытащили из беды животное
Спасателям местного подразделения ГСЧС в Хмельницкой области удалось вытащить из беды бобра.
Душевное видео "спецоперации" по спасению бобра ведомство опубликовало на своей странице в Telegram.
Спасателям позвонили неравнодушные. Люди сообщили, что бобер попал в недействующий декоративный фонтан. Самостоятельно животное выбраться не смогло. Пришлось вмешаться спасателям. Животное удалось поймать и выпустить на свободу.
Спасатели говорят, что это не первый подобный случай, когда грызуны попадают "в такие приключения".
Напомним, в Чернобыльском заповеднике заметили двух похожих между собой лосей. Сотрудники считают, что животные являются двойняшками, которые выросли отдельно, но впоследствии "узнали" друг друга и стали неразлучны.