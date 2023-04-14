Операция "Спасти бобра": хмельницкие спасатели вытащили из беды животное

В Хмельницкой области удалось вытащить из беды бобра. Фото: скриншот

Спасателям местного подразделения ГСЧС в Хмельницкой области удалось вытащить из беды бобра.

Душевное видео "спецоперации" по спасению бобра ведомство опубликовало на своей странице в Telegram.

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Спасателям позвонили неравнодушные. Люди сообщили, что бобер попал в недействующий декоративный фонтан. Самостоятельно животное выбраться не смогло. Пришлось вмешаться спасателям. Животное удалось поймать и выпустить на свободу.

Спасатели говорят, что это не первый подобный случай, когда грызуны попадают "в такие приключения".

Напомним, в Чернобыльском заповеднике заметили двух похожих между собой лосей. Сотрудники считают, что животные являются двойняшками, которые выросли отдельно, но впоследствии "узнали" друг друга и стали неразлучны.