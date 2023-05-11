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Опитування показало, скільки відсотків українців продовжують слухати російську музику

11 травня 2023 04:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Опитування показало, скільки відсотків українців продовжують слухати російську музику
Дівчина слухає музику в навушниках. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Gradus Research провела восьму хвилю дослідження "Градус суспільства під час війни", яке показало збільшення використання української мови в побуті. Крім того, дослідили чи слухають українці російську музику.

Про це повідомляє Ліга.Life.

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Деталі

Згідно з результатами проведеного дослідження, більшість опитаних осіб (61%) в повсякденному житті спілкуються українською мовою. Відзначається, що раніше ситуація була протилежною: до початку повномасштабної війни більшість респондентів зазвичай користувалася російською мовою в побуті (56%), тоді як українською мовою користувалося 43% опитаних.

Зафіксовано значний приріст частки українськомовного населення в певних регіонах України. Особливо помітний ріст спостерігається у південному регіоні (+23%), Києві (+23%) і східному регіоні (+19%).

Варто відзначити, що активно перехід на українську мову в повсякденному житті спостерігається серед молоді (18–24 роки) та старшої вікової групи (55–60 років).

Інфографіка показує, скільки відсотків людей послуговувалося українською в побуті до повномасштабного вторгнення (43%), а скільки користується нею зараз (61%). Фото: Ліга.Life / Gradus Research

При цьому близько чверті респондентів (22%) слухають російський музичний контент, але значно менше, ніж раніше. А 7% опитаних слухають у тому ж обсязі.

За результатами опитування, майже половина респондентів (45%) заявили про повну відмову від прослуховування російської музики. Крім того, ще 20% опитаних стверджують, що ніколи не слухали її навіть до початку повномасштабної війни.

Нагадаємо, що у Львові біля пам'ятника Адаму Міцкевичу зчинився гучний скандал через пісні путінського пропагандиста. В автомобілі Land Rover голосно на всю вулицю лунала пісня Лєпса. Троє молодиків, які перебували в автівці, на прохання зробити тихіше відреагували досить бурхливо.

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