Опитування показало, скільки відсотків українців продовжують слухати російську музику
Gradus Research провела восьму хвилю дослідження "Градус суспільства під час війни", яке показало збільшення використання української мови в побуті. Крім того, дослідили чи слухають українці російську музику.
Про це повідомляє Ліга.Life.
Деталі
Згідно з результатами проведеного дослідження, більшість опитаних осіб (61%) в повсякденному житті спілкуються українською мовою. Відзначається, що раніше ситуація була протилежною: до початку повномасштабної війни більшість респондентів зазвичай користувалася російською мовою в побуті (56%), тоді як українською мовою користувалося 43% опитаних.
Зафіксовано значний приріст частки українськомовного населення в певних регіонах України. Особливо помітний ріст спостерігається у південному регіоні (+23%), Києві (+23%) і східному регіоні (+19%).
Варто відзначити, що активно перехід на українську мову в повсякденному житті спостерігається серед молоді (18–24 роки) та старшої вікової групи (55–60 років).
При цьому близько чверті респондентів (22%) слухають російський музичний контент, але значно менше, ніж раніше. А 7% опитаних слухають у тому ж обсязі.
За результатами опитування, майже половина респондентів (45%) заявили про повну відмову від прослуховування російської музики. Крім того, ще 20% опитаних стверджують, що ніколи не слухали її навіть до початку повномасштабної війни.
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