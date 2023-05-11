Опрос показал, сколько процентов украинцев продолжают слушать российскую музыку

Девушка слушает музыку в наушниках. Фото: freepik.com

Gradus Research провела восьмую волну исследования "Градус общества во время войны", показавшее увеличение использования украинского языка в быту. Кроме того, исследовали слушают ли украинцы русскую музыку.

Об этом сообщает Лига.Life.

Читайте также:

Подробности

Согласно результатам проведенного исследования большинство опрошенных лиц (61%) в повседневной жизни общаются на украинском языке. Отмечается, что ранее ситуация была противоположной: до начала полномасштабной войны большинство респондентов обычно пользовалось русским языком в быту (56%), в то время как на украинском языке пользовалось 43% опрошенных.

Зафиксирован значительный прирост доли украиноязычного населения в определенных регионах Украины. Особенно заметный рост наблюдается в южном регионе (+23%), Киеве (+23%) и восточном регионе (+19%).

Следует отметить, что активно переход на украинский язык в повседневной жизни наблюдается среди молодежи (18–24 года) и старшей возрастной группы (55–60 лет).

Инфографика показывает, сколько процентов людей пользовалось украинским в быту до полномасштабного вторжения (43%), а сколько пользуется им сейчас (61%). Фото: Лига.Life/Gradus Research

При этом около четверти респондентов (22%) слушают русский музыкальный контент, но гораздо меньше, чем раньше. А 7% опрошенных слушают в том же объеме.

По результатам опроса почти половина респондентов (45%) заявили о полном отказе от прослушивания российской музыки. Кроме того, еще 20% опрошенных утверждают, что никогда ее не слушали даже до начала полномасштабной войны.

Напомним, что во Львове возле памятника Адаму Мицкевичу разразился громкий скандал из-за песен путинского пропагандиста. В автомобиле Land Rover громко во всю улицу звучала песня Лепса. Трое молодых людей, которые находились в автомобиле, по просьбе сделать тише отреагировали довольно бурно.