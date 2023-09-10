Оприлюднено рейтинг шкіл України за результатами НМТ-2023: хто лідирує

Школярі у школі. Фото: Моя Київщина

​Щороку в Україні складають рейтинг загальноосвітніх шкіл, учні яких продемонстрували найкращі результати зовнішнього незалежного оцінювання. Цьогорічний рейтинг має певні особливості, оскільки випускники шкіл складали національний мультипредметний тест.

Про це розповідає 24 Освіта.

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Дистанційні центри освіти увійшли в рейтинг

За резултатами складання цього тесту було визначено навчальні заклади, які змогли дати школярам найґрунтовніші та найякісніші знання з української мови, математики та предмету на вибір. Важливо, що до топ-шкіл увійшов і дистанційний центр освіти "Оптіма".

Автори рейтингу розповіли, що національний мультитест було проведено у формі комп'ютерного тестування з використанням лише завдань із закритою формою відповіді. А під час його проходження учасники стикалися з деякими ускладненнями. Попри це усі труднощі було подолано, а школярі отримали свої результати.

Власне, на основі цих результатів і формувався рейтинг українських шкіл. Що важливо, у 10 найкращих потрапили не лише школи із традиційною формою навчання, але й дистанційна школа "Оптіма". Цьогоріч середній рейтинговий бал учнів склав 152,1. Цей результат дозволив школі посісти 3 місце серед шкіл Києва та 6 місце серед усіх загальноосвітніх шкіл України.

Переглянути рейтинг найкращих 200 шкіл України та Києва за результатами НМТ 2023 року можна на сайті Освіта.ua.

Раніше ми розповідали, Міністерство освіти та науки назвало обов'язкові предмети для дітей за кордоном. Так, окрім вивчення іноземних предметів, діти мають ходити на предмети, пов'язані з Україною.

Нагадаємо, що до шкільних програм з історії можуть включити розділ про війну РФ проти України. Таким чином, діти у школі отримуватимуть достовірну інформацію не лише із соцмереж.