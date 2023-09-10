Обнародован рейтинг школ Украины по результатам НМТ-2023: кто лидирует

Школьники в школе. Фото: Моя Киевщина

Ежегодно в Украине составляют рейтинг общеобразовательных школ, ученики которых продемонстрировали лучшие результаты внешнего независимого оценивания. Нынешний рейтинг имеет определенные особенности, поскольку выпускники школ сдавали национальный мультипредметный тест.

Об этом рассказывает 24 Освіта.

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Дистанционные центры образования вошли в рейтинг

По результатам сдачи этого теста были определены учебные заведения, которые смогли дать школьникам самые основательные и качественные знания по украинскому языку, математике и предмету по выбору. Важно, что в топ-школы вошел и дистанционный центр образования "Оптима".

Авторы рейтинга рассказали, что национальный мультитест был проведен в форме компьютерного тестирования с использованием только заданий с закрытой формой ответа. А при его прохождении участники сталкивались с некоторыми осложнениями. Несмотря на это, все трудности были преодолены, а школьники получили свои результаты.

На основе этих результатов и формировался рейтинг украинских школ. Что немаловажно, в 10 лучших попали не только школы с традиционной формой обучения, но и дистанционная школа "Оптима". В этом году средний рейтинговый балл учащихся составил 152,1. Этот результат позволил школе занять 3-е место среди школ Киева и 6-е место среди всех общеобразовательных школ Украины.

Ранее мы рассказывали, что Министерство образования и науки назвало обязательные предметы для детей за рубежом. Да, кроме изучения иностранных предметов, дети должны ходить на предметы, связанные с Украиной.

Напомним, что в школьные программы по истории могут включить раздел о войне РФ против Украины. Таким образом, дети в школе будут получать достоверную информацию не только из соцсетей.