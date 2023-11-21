Оптична головоломка: лише люди з високим IQ помітять три помилки на стоянці

Зможете знайти три помилки? Малюнок: Big Motoring World

Лише люди з гострим зором й винятковою спостережливістю можуть розв'язати цю задачу. Знайдіть три помилки водіїв на жвавій автостоянці за 19 секунд.

Головоломку запропонувала The Sun.

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Це складне завдання, розроблене для тренування мозку дорослих та дітей. Мета полягає в тому, щоб знайти три помилки паркування на картинці за обмежений час.

Якщо ви зосередите всю свою увагу, то зможете розв'язати цю головоломку. Уважно подивіться на зображення та спробуйте подумки запам'ятати всі машини.

Вдалося розв'язати цю головоломку менш ніж за хвилину? Похвалить себе, але не надто гучно.

Ви знайшли рішення за 19 секунд — вітаємо, адже щойно отримали сертифікат генія!

Досі не можете цього зробити? Ось що вам потрібно.

Переведіть погляд на праву верхню частину малюнка, там побачите, що з вихлопної труби білого автомобіля валить дим через несправність двигуна — це перша помилка. На нижній правій частині зображення інший водій припаркував автомобіль за білою лінією — це друга помилка. В центрі зображення один водій залишив сліди від шин на асфальті після того, як їхав надто швидко — це третя помилка.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували оптичні ілюзії, де було потрібно знайти змію серед жирафів та папуг.