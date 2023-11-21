Оптическая головоломка: только люди с высоким IQ заметят три ошибки на стоянке

Сможете найти три ошибки? Рисунок: Big Motoring World

Только люди с острым зрением и исключительной наблюдательностью могут решить эту задачу. Найдите три ошибки водителей на оживленной автостоянке за 19 секунд.

Головоломку предложила The Sun.

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Это сложная задача, разработанная для тренировки мозга взрослых и детей. Цель состоит в том, чтобы найти три ошибки парковки на картинке за ограниченное время.

Если вы сосредоточите свое внимание, то сможете решить эту головоломку. Внимательно посмотрите на изображение и попытайтесь мысленно запомнить все машины.

Удалось решить эту головоломку менее чем за минуту? Похвалите себя, но не слишком громко.

Вы нашли решение за 19 секунд — поздравляем, ведь только что получили сертификат гения!

До сих пор не можете этого сделать? Вот что вам нужно.

Переведите взгляд на правую верхнюю часть рисунка, там увидите, что из выхлопной трубы белого автомобиля валит дым из-за неисправности двигателя — это первая ошибка. На правой нижней части изображения другой водитель припарковал автомобиль за белой линией — это вторая ошибка. В центре изображения один водитель оставил следы от шин на асфальте после того, как ехал слишком быстро — третья ошибка.

Правильный ответ

Раньше мы предлагали оптические иллюзии, где нужно было найти змею среди жирафов и попугаев.