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Оптическая иллюзия — почти невозможно найти зеленую змею в джунглях за 7 секунд

18 ноября 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая иллюзия: почти невозможно найти зеленую змею в джунглях за 7 секунд
Видите ли вы спрятавшуюся змею? Рисунок: Jagran Josh
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

На этой удивительной картинке изображен зеленый тропический лес, полный деревьев, веток, попугаев и одной спрятанной змеи. Найдите ее.

Головоломку предложила The Sun.

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Оптическая иллюзия "Змея в джунглях"

Если вы разгадаете эту оптическую иллюзию, то сможете стать лучшим охотником на змей с догадливым умом, способным решать проблемы.

На картинке изображены восемь попугаев, сидящих на деревьях, окруженных лианами и листьями в тропическом лесу.

При первом взгляде на рисунок нет никаких шансов, что на нем изображена змея, но чем глубже вы всматриваетесь, тем быстрее она появляется.

Крошечная змея спрятана на картинке, но с таким количеством деталей, вы непременно потеряете время, поскольку яркие попугаи будут мешать вам.

Разнообразные оттенки зеленого коварно заставляют тратить время на поиск среди листьев, вместо того чтобы смотреть на другие участки изображения.

Это затрудняет поиск змеи за 7 секунд.

Исследования показали, что люди, регулярно испытывающие себя с помощью оптических иллюзий и головоломок, значительно улучшают свои навыки решения проблем, концентрацию и внимание.

Психологи из Университета Глазго обнаружили, что внимательное рассмотрение оптической иллюзии может улучшить зрение, позволяя видеть мелкий шрифт.

Эта картина написана иллюзионистом Джаграном Джошем, который любит проверять детективные навыки людей.

Если вы все еще не можете найти наглую змею, не унывайте, мы покажем решение.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали вам найти на рисунках кота среди сов и крысу среди кошек.

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