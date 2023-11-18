Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow Оптична ілюзія — майже неможливо знайти зелену змію в джунглях за 7 секунд arrow

Оптична ілюзія — майже неможливо знайти зелену змію в джунглях за 7 секунд

18 листопада 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична ілюзія: майже неможливо знайти зелену змію в джунглях за 7 секунд
Чи бачите ви приховану змію? Малюнок: Jagran Josh
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

На цій дивовижній картинці зображено зелений тропічний ліс, повний дерев, гілок, папуг і однієї захованої змії. Знайдіть її.

Головоломку запропонувала The Sun.

Читайте також:

Людина з чудовим зором зможе швидко вистежити тварину, що вислизає, і зловити її, поки не стало надто пізно.

Оптична ілюзія "Змія в джунглях"

Якщо ви розгадаєте цю оптичну ілюзію, то зможете стати найкращим мисливцем на змій з кмітливим розумом, здатним розв'язувати проблеми.

На картинці зображено вісім папуг, що сидять на деревах, оточених ліанами та листям у тропічному лісі.

При першому погляді на малюнок немає жодних шансів, що на ньому зображена змія, але чим глибше ви вдивляєтесь, тим швидше вона з'являється.

Крихітна змія захована на картинці, але з такою кількістю деталей, ви неодмінно втратите час, позаяк яскраві папуги заважатимуть вам.

Різноманітні відтінки зеленого підступно змушують витрачати час на пошук серед листя, замість того, щоб дивитися на інші ділянки зображення.

Це ускладнює пошук змії за 7 секунд.

Дослідження показали, що люди, які регулярно випробовують себе за допомогою оптичних ілюзій та головоломок, значно покращують навички розв'язання проблем, концентрацію та увагу.

Психологи з Університету Глазго виявили, що уважне розглядання оптичної ілюзії може покращити зір, дозволяючи бачити дрібний шрифт.

Ця картина намальована ілюзіоністом Джаграном Джошем, який полюбляє перевіряти детективні навички людей.

Якщо ви все ще не можете знайти нахабну змію, не сумуйте, ми покажемо рішення.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували вам знайти на малюнках кота серед сов та щура серед котів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

15:39 Росіяни влаштували аварію на ЗАЕС — на п'ятому енергоблоці стався витік

Актуальне по темі