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Оптична головоломка — знайдіть єнота, який зазіхає на овочі та фрукти

5 грудня 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична головоломка: знайдіть єнота, який зазіхає на овочі та фрукти
Де сховався нахабний єнот? Малюнок: JagranJosh
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

На картинці зображено продуктовий ринок, повний щасливих покупців, милих котиків і птахів, але на ній також є один прихований єнот. Спробуйте знайти підступну тваринку перш ніж вона вкраде фрукти та овочі.

Головоломку запропонувала The Sun.

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Оптична головоломка "Єнот"

Вірите чи ні, але на цій картинці є нахабний єнот. Чи знайдете ви його?

Людина з чудовим зором зможе швидко відстежити чорно-білого ссавця та зловити його, поки він не поласував усіма смаколиками.

Єнот зливається з малюнком, адже на ньому дуже багато відволікаючих чинників. На цій картині зображені троє дітей та четверо дорослих. Двоє дітей із задоволенням їдять банан та яблуко, а мама з донькою в однакових сукнях обговорюють, що придбати додому.

На ятках у продавчині — моркви, перець, баклажани, кавуни, яблука, груші, банани та багато іншого. Але вона навіть не підозрює, що настирливий відвідувач також прийшов оцінити її чудові продукти й перекусити.

Якщо ви зможете швидко розгадати цю складну оптичну головоломку, ви станете найкращим експертом з дикої природи.

Якщо ви все ще не можете знайти нахабного єнота, ось вам підказка. Єнот дуже хоче накласти лапи на банани, тому шукайте у цьому напрямку.

Все ще не бачите єнота? Не засмучуйтесь, ми покажемо рішення.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували веселі оптичні головоломки — тут і тут.

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