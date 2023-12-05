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Оптическая головоломка — найдите енота, посягающего на овощи и фрукты.

5 декабря 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая головоломка: найдите енота, посягающего на овощи и фрукты
Где спрятался наглый енот? Рисунок: JagranJosh
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

На картинке изображен продуктовый рынок, полный счастливых покупателей, милых котиков и птиц, но на ней также есть один скрытый енот. Попытайтесь найти коварное животное прежде чем оно украдет фрукты и овощи.

Головоломку предложила The Sun.

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Оптическая головоломка "Енот"

Верите или нет, но на этой картинке есть наглый енот. Вы его найдете?

Человек с прекрасным зрением сможет быстро отследить черно-белого млекопитающего и поймать его, пока он не полакомился всеми вкусностями.

Енот сливается с рисунком, ведь на нем очень много отвлекающих факторов. На этой картине изображены трое детей и четверо взрослых. Двое детей с удовольствием едят банан и яблоко, а мама с дочерью в одинаковых платьях обсуждают, что купить домой.

На лотках в продавщицы — морковь, перец, баклажаны, арбузы, яблоки, груши, бананы и многое другое. Но она даже не подозревает, что назойливый посетитель также пришел оценить ее отличные продукты и перекусить.

Если вы можете быстро разгадать эту сложную оптическую головоломку, вы станете лучшим экспертом по дикой природе.

Если вы все еще не можете найти наглого енота, вот вам подсказка. Енот очень хочет наложить лапы на бананы, ищите в этом направлении.

Все еще не видите енота? Не огорчайтесь, мы покажем решение.

Правильный ответ

Раньше мы предлагали веселые оптические головоломки — здесь и здесь.

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