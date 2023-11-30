Оптична ілюзія: кожен може побачити 2 обличчя на малюнку, а ви знайдіть усі 10

Десь тут ховаються 10 облич. Малюнок: Painting Valley

Десять облич ховаються на малюнку з деревом. Знайдіть їх за 10 секунд.

Головоломку запропонувала The Sun.

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Оптична ілюзія "Десять облич"

Серед покручених гілок та колючих сучків може бути складно розгледіти людські обличчя, але всі вони десь ховаються.

Ця головоломка стає особливо складною завдяки контрастній колірній гамі. Якщо ви занадто довго вдивлятиметеся в неї, у вас може почати паморочитися в голові.

Але нехай це не заважає вам спробувати розв'язати завдання якнайкраще.

Якщо ви уважно придивитесь до білого простору між гілками, то помітите, що деякі з них мають вигини носів та підборіддя.

Ви вже помітили 10 облич?

Якщо ні, то ось підказка: перші два обличчя внизу впадають в очі, але якщо ви повільно просуваєтеся вгору, то побачите ще чотири зліва й чотири справа.

А якщо вам все ще важко, не хвилюйтеся, адже ми покажемо рішення.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували знайти на малюнку хижака та врятувати гусей, а також розгледіти кролика серед котів.