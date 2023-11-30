Оптическая иллюзия: каждый может увидеть 2 лица на рисунке, а вы найдите все 10

Оптическая иллюзия — каждый может увидеть два лица на рисунке, а вы найдите все 10
Десять лиц прячутся на рисунке с деревом. Найдите их за 10 секунд.
Головоломку предложила The Sun.
Оптическая иллюзия "Десять лиц"
Среди крученых веток и колючих сучков может быть сложно разглядеть человеческие лица, но все они скрываются здесь.
Эта головоломка становится особенно сложной благодаря контрастной цветовой гамме. Если вы слишком долго будете всматриваться в нее, у вас может начать кружиться голова.
Но пусть это не мешает вам попытаться решить задачу как можно лучше.
Если вы внимательно присмотритесь к белому пространству между ветвями, то заметите, что некоторые из них имеют изгиб носа и подбородка.
Вы уже заметили 10 лиц?
Если нет, то вот подсказка: первые два лица внизу бросаются в глаза, но если вы медленно продвигаетесь вверх, то увидите еще четыре слева и четыре справа.
А если вам все еще тяжело, не беспокойтесь, ведь мы покажем решение.
Правильный ответ
Ранее мы предлагали найти на рисунке хищника и спасти гусей, а также разглядеть кролика среди кошек.
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