Оптическая иллюзия: каждый может увидеть 2 лица на рисунке, а вы найдите все 10

Где-то здесь прячутся 10 лиц. Рисунок: Painting Valley

Десять лиц прячутся на рисунке с деревом. Найдите их за 10 секунд.

Головоломку предложила The Sun.

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Оптическая иллюзия "Десять лиц"

Среди крученых веток и колючих сучков может быть сложно разглядеть человеческие лица, но все они скрываются здесь.

Эта головоломка становится особенно сложной благодаря контрастной цветовой гамме. Если вы слишком долго будете всматриваться в нее, у вас может начать кружиться голова.

Но пусть это не мешает вам попытаться решить задачу как можно лучше.

Если вы внимательно присмотритесь к белому пространству между ветвями, то заметите, что некоторые из них имеют изгиб носа и подбородка.

Вы уже заметили 10 лиц?

Если нет, то вот подсказка: первые два лица внизу бросаются в глаза, но если вы медленно продвигаетесь вверх, то увидите еще четыре слева и четыре справа.

А если вам все еще тяжело, не беспокойтесь, ведь мы покажем решение.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали найти на рисунке хищника и спасти гусей, а также разглядеть кролика среди кошек.