Оптична ілюзія, від якої рябить в очах: знайдіть 42 за 15 секунд
23 вересня 2023 07:25
Не впадайте у відчай, цифра 42 тут є. Малюнок: Fresherslive
Дуже складна головоломка. Спробуйте знайти 42 серед купи А2 лише за 15 секунд.
Оптичну ілюзію запропонував сайт Freshers Live.
Читайте також:
Розгадка оптичних ілюзій вимагає не аби яких спостережливості та уваги, яку бажано розвивати ще з дитинства.
Але не сумуйте, сайт Buki пропонує кілька вправ, як підвищити увагу у дорослого.
- Спостереження за предметом. Оберіть якийсь простий предмет із повсякденного життя та сконцентруйтеся на ньому на декілька хвилин. У голові можна описувати особливості цього предмета: колір, форму, написи, призначення, як він опинився у вас, його користь тощо.
- Прогулянка на природі. Вчені стверджують, що когнітивні здібності вищі у людей, які були перед цим на природі.
- Проста математика. При вирішенні прикладів на певний відрізок часу ваша увага приковується тільки до цього завдання, щоб виконати все правильно.
- Анаграми. Вам потрібно переставити літери у певному слові, щоб вийшло інше слово. Наприклад, азбука — базука, удар — руда, банка — кабан.
- Перелік думок. Спробуйте цілий день записувати на листочок усі ті речі, на яких ви концентрували увагу протягом дня. І тоді зможете зрозуміти — що було варте вашої уваги, а що просто відняло час.
Ви ще не знайшли 42? Не сумуйте, рішення нижче.
Правильна відповідь
Раніше ми пропонували знайти в оптичних ілюзіях кошеня та число 460 за кілька секунд.