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Оптична ілюзія, від якої рябить в очах: знайдіть 42 за 15 секунд

23 вересня 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична ілюзія, від якої рябить в очах: знайдіть 42 за 15 секунд
Не впадайте у відчай, цифра 42 тут є. Малюнок: Fresherslive
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Дуже складна головоломка. Спробуйте знайти 42 серед купи А2 лише за 15 секунд.

Оптичну ілюзію запропонував сайт Freshers Live.

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Розгадка оптичних ілюзій вимагає не аби яких спостережливості та уваги, яку бажано розвивати ще з дитинства.

Але не сумуйте, сайт Buki пропонує кілька вправ, як підвищити увагу у дорослого.

  1. Спостереження за предметом. Оберіть якийсь простий предмет із повсякденного життя та сконцентруйтеся на ньому на декілька хвилин. У голові можна описувати особливості цього предмета: колір, форму, написи, призначення, як він опинився у вас, його користь тощо.
  2. Прогулянка на природі. Вчені стверджують, що когнітивні здібності вищі у людей, які були перед цим на природі.
  3. Проста математика. При вирішенні прикладів на певний відрізок часу ваша увага приковується тільки до цього завдання, щоб виконати все правильно.
  4. Анаграми. Вам потрібно переставити літери у певному слові, щоб вийшло інше слово. Наприклад, азбука — базука, удар — руда, банка — кабан.
  5. Перелік думок. Спробуйте цілий день записувати на листочок усі ті речі, на яких ви концентрували увагу протягом дня. І тоді зможете зрозуміти — що було варте вашої уваги, а що просто відняло час.

Ви ще не знайшли 42? Не сумуйте, рішення нижче.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували знайти в оптичних ілюзіях кошеня та число 460 за кілька секунд.

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