Оптическая иллюзия, от которой рябит в глазах: найдите 42 за 15 секунд

Не отчаивайтесь, цифра 42 здесь есть. Рисунок: Fresherslive

Очень сложная головоломка. Попытайтесь найти 42 среди кучи А2 всего за 15 секунд.

Оптическую иллюзию предложил сайт Freshers Live.

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Разгадка оптических иллюзий требует наблюдательности и внимания, которое желательно развивать еще с детства.

Но не унывайте, сайт Buki предлагает несколько упражнений, как повысить внимание у взрослого.

Наблюдение за предметом. Выберите простой предмет из повседневной жизни и сконцентрируйтесь на нем на несколько минут. В голове можно описывать особенности этого предмета: цвет, форму, надписи, предназначение, как он оказался у вас, его польза и т.д. Прогулка по природе. Ученые утверждают, что когнитивные способности выше у людей, которые были перед этим на природе. Простая математика. При решении примеров на определенный промежуток времени ваше внимание приковывается только к этой задаче, чтобы выполнить все правильно. Анаграмма. Вам нужно переставить буквы в определенном слове, чтобы вышло другое слово. Например, азбука — базука, удар — рыжая, банка — кабан. Список мнений. Попытайтесь целый день записывать на листик все те вещи, на которых вы концентрировали внимание в течение дня. И тогда сможете понять — что стоило вашего внимания, а что просто отняло время.

Вы еще не обнаружили 42? Не унывайте, решение ниже.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали найти в оптических иллюзиях котенка и число 460 за несколько секунд.