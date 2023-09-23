Оптическая иллюзия, от которой рябит в глазах: найдите 42 за 15 секунд
23 сентября 2023 07:25
Не отчаивайтесь, цифра 42 здесь есть. Рисунок: Fresherslive
Очень сложная головоломка. Попытайтесь найти 42 среди кучи А2 всего за 15 секунд.
Оптическую иллюзию предложил сайт Freshers Live.
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Разгадка оптических иллюзий требует наблюдательности и внимания, которое желательно развивать еще с детства.
Но не унывайте, сайт Buki предлагает несколько упражнений, как повысить внимание у взрослого.
- Наблюдение за предметом. Выберите простой предмет из повседневной жизни и сконцентрируйтесь на нем на несколько минут. В голове можно описывать особенности этого предмета: цвет, форму, надписи, предназначение, как он оказался у вас, его польза и т.д.
- Прогулка по природе. Ученые утверждают, что когнитивные способности выше у людей, которые были перед этим на природе.
- Простая математика. При решении примеров на определенный промежуток времени ваше внимание приковывается только к этой задаче, чтобы выполнить все правильно.
- Анаграмма. Вам нужно переставить буквы в определенном слове, чтобы вышло другое слово. Например, азбука — базука, удар — рыжая, банка — кабан.
- Список мнений. Попытайтесь целый день записывать на листик все те вещи, на которых вы концентрировали внимание в течение дня. И тогда сможете понять — что стоило вашего внимания, а что просто отняло время.
Вы еще не обнаружили 42? Не унывайте, решение ниже.
Правильный ответ
Ранее мы предлагали найти в оптических иллюзиях котенка и число 460 за несколько секунд.