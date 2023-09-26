Оптична ілюзія: знайдіть зображення Неймара серед фото Мессі за 10 секунд

Де сховався Неймар? Колаж: Fresherslive

Найкращий футболіст світу аргентинець Ліонель Мессі та один з кращих нападників бразилець Неймар кілька років грали в одній команді та носили футболки "Барселони", а згодом — французького "ПСЖ". Знайдіть за 10 секунд Неймара серед купи клонів Мессі.

Оптичну ілюзію запропонував сайт Freshers Live.

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Відігравши 15 сезонів за каталонську "Барселону" і ставши легендою клуба, Мессі подався догравати за паризький "ПСЖ". Там його шляхи знову перетнулися з Неймаром.

Втім, обидва футболісти вже залишили Францію. Мессі поїхав грати на почесну пенсію до США, а Неймар — до Саудівської Аравії.

Перераховувати командні та особисті титули Мессі не має сенсу, їх надто багато. Неймар подібним послужним списком похвалитися, звичайно, не може. Тому само його потрібно шукати серед зображень Мессі, а не навпаки.

Ви вже знайшли бразильця? Якщо ні, то не засмучуйтеся, ми покажемо рішення ілюзії.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували знайти в оптичних ілюзіях кошеня та число 460 за кілька секунд.