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Оптична ілюзія: знайдіть зображення Неймара серед фото Мессі за 10 секунд

26 вересня 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична ілюзія: знайдіть зображення Неймара серед фото Мессі за 10 секунд
Де сховався Неймар? Колаж: Fresherslive
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Найкращий футболіст світу аргентинець Ліонель Мессі та один з кращих нападників бразилець Неймар кілька років грали в одній команді та носили футболки "Барселони", а згодом — французького "ПСЖ". Знайдіть за 10 секунд Неймара серед купи клонів Мессі.

Оптичну ілюзію запропонував сайт Freshers Live.

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Відігравши 15 сезонів за каталонську "Барселону" і ставши легендою клуба, Мессі подався догравати за паризький "ПСЖ". Там його шляхи знову перетнулися з Неймаром.

Втім, обидва футболісти вже залишили Францію. Мессі поїхав грати на почесну пенсію до США, а Неймар — до Саудівської Аравії.

Перераховувати командні та особисті титули Мессі не має сенсу, їх надто багато. Неймар подібним послужним списком похвалитися, звичайно, не може. Тому само його потрібно шукати серед зображень Мессі, а не навпаки.

Ви вже знайшли бразильця? Якщо ні, то не засмучуйтеся, ми покажемо рішення ілюзії.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували знайти в оптичних ілюзіях кошеня та число 460 за кілька секунд.

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