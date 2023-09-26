Оптическая иллюзия: найдите изображение Неймара среди фото Месси за 10 секунд

Где спрятался Неймар? Коллаж: Fresherslive

Лучший футболист мира аргентинец Лионель Месси и один из лучших нападающих бразилец Неймар несколько лет играли в одной команде и носили футболки "Барселоны", а затем — французского "ПСЖ". Найдите за 10 секунд Неймара среди кучи клонов Месси.

Оптическую иллюзию предложил сайт Freshers Live.

Читайте также:

Отыграв 15 сезонов за каталонскую "Барселону" и став легендой клуба, Месси отправился доигрывать за парижский "ПСЖ". Там его пути снова пересеклись с Неймаром.

Впрочем, оба футболиста уже покинули Францию. Месси поехал играть на почетную пенсию в США, а Неймар — в Саудовскую Аравию.

Перечислять командные и личные титулы Месси бессмысленно, их слишком много. Неймар подобным послужным списком похвастаться, конечно, не может. Поэтому его нужно искать среди изображений Месси, а не наоборот.

Вы уже нашли бразильца? Если нет, то не огорчайтесь, мы покажем решение иллюзии.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали найти в оптических иллюзиях котенка и число 460 за несколько секунд.