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Освітні втрати у війну: на скільки років за знаннями відстають українські школярі

26 травня 2023 14:11
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Онлайн навчання у школі: які знання втратили українські школярі через війну
Навчання у школі офлайн. Фото: google
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

 Спершу в умовах коронавірусу, а тепер і в умовах повномасштабної війни система освіти зазнала незапланованої реформи. Найперше це стосується переходу на онлайн-навчання, а вже далі додаткові зміни — розбудова сховищ у школах, релокація закладів освіти у більш мирні регіони тощо. 

Як це все вплинуло на якість освіти і на скільки років за знаннями через війну відстають українські школярі, ексклюзивно для Новини.LIVE розповіла співзасновниця організації "Смарт освіта" Оксана Макаренко.

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Оксана Макаренко
Співзасновниця "Смарт освіти" Оксана Макаренко. Фото: Facebook Оксани Макаренко

"Насправді такого масштабного дослідження я ще не бачила, щоб ми чітко розуміли скільки діти втратили навчання. І як його рахувати? Будемо вважати, що у нас є освітні втрати і діти не доотримали якихось знань стосовно тієї програми, за якою мали б навчатися. За різними оцінками це може бути від пів року до року навчання. Це з урахуванням ковідних часів та повномасштабної війни", — сказала експертка. 

Вона додає, що на окупованих територіях діти понад 8 років навчалися за іншою програмою, тому теж можуть відставати від того рівня знань, які отримували діти на підконтрольній території України. 

школа Изюм
Школа в Ізюмі. Фото: Новини.LIVE

"Я би поділила дітей умовно на декілька категорій, щоб оцінити втрати. Ті діти, які під час війни перебували в умовно безпечних територіях, наприклад на заході України, і спокійно ходили до школи, то їхні втрати в знаннях будуть меншими. А ті, хто перебував у прифронтових територіях і не підключався до навчання онлайн, то вони, по суті, втратили до року навчання", — додала Оксана Макаренко.

Нагадаємо, з початком повномасштабної війни в Україні все більше школярів змушені були виїхати за кордон і здобувати освіту в інших країнах. У Міністерстві освіти та науки України розробили, як оцінити знання учнів за вітчизняними стандартами. 

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