Онлайн навчання у школі: які знання втратили українські школярі через війну

Освітні втрати у війну: на скільки років за знаннями відстають українські школярі
Спершу в умовах коронавірусу, а тепер і в умовах повномасштабної війни система освіти зазнала незапланованої реформи. Найперше це стосується переходу на онлайн-навчання, а вже далі додаткові зміни — розбудова сховищ у школах, релокація закладів освіти у більш мирні регіони тощо.
Як це все вплинуло на якість освіти і на скільки років за знаннями через війну відстають українські школярі, ексклюзивно для Новини.LIVE розповіла співзасновниця організації "Смарт освіта" Оксана Макаренко.
"Насправді такого масштабного дослідження я ще не бачила, щоб ми чітко розуміли скільки діти втратили навчання. І як його рахувати? Будемо вважати, що у нас є освітні втрати і діти не доотримали якихось знань стосовно тієї програми, за якою мали б навчатися. За різними оцінками це може бути від пів року до року навчання. Це з урахуванням ковідних часів та повномасштабної війни", — сказала експертка.
Вона додає, що на окупованих територіях діти понад 8 років навчалися за іншою програмою, тому теж можуть відставати від того рівня знань, які отримували діти на підконтрольній території України.
"Я би поділила дітей умовно на декілька категорій, щоб оцінити втрати. Ті діти, які під час війни перебували в умовно безпечних територіях, наприклад на заході України, і спокійно ходили до школи, то їхні втрати в знаннях будуть меншими. А ті, хто перебував у прифронтових територіях і не підключався до навчання онлайн, то вони, по суті, втратили до року навчання", — додала Оксана Макаренко.
Нагадаємо, з початком повномасштабної війни в Україні все більше школярів змушені були виїхати за кордон і здобувати освіту в інших країнах. У Міністерстві освіти та науки України розробили, як оцінити знання учнів за вітчизняними стандартами.