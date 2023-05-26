Онлайн обучение в школе: какие знания потеряли украинские школьники из-за войны

Образовательные потери в войну: на сколько лет по знаниям отстают украинские школьники
Сначала в условиях коронавируса, а теперь и в условиях полномасштабной войны система образования претерпела незапланированную реформу. В первую очередь это касается перехода на онлайн-обучение, а уже дальше дополнительные изменения — строительство бомбоубежищ в школах, релокация учебных заведений в более мирные регионы и т.д.
Как это повлияло на качество образования и на сколько лет по знаниям из-за войны отстают украинские школьники, эксклюзивно для Новини.LIVE рассказала соучредитель организации "Смарт образование" Оксана Макаренко.
"На самом деле такого масштабного исследования я еще не видела, чтобы мы четко понимали, сколько дети потеряли в обучении. И как его считать? Будем считать, что у нас есть образовательные потери и дети не получили каких-либо знаний по отношению к той программе, по которой должны учиться. По разным оценкам это может быть от полугода до года обучения. Это с учетом ковидных времен и полномасштабной войны", — сказала эксперт.
Она добавляет, что на оккупированных территориях дети более 8 лет учились по другой программе, поэтому тоже могут отставать от уровня знаний, которые получали дети на подконтрольной территории Украины.
"Я бы поделила детей условно на несколько категорий, чтобы оценить потери. Те дети, которые во время войны находились в условно безопасных территориях, например на западе Украины, и спокойно ходили в школу, их потери в знаниях будут меньше. А те, кто находился в прифронтовых территориях и не подключались к обучению онлайн, они, по сути, потеряли до года обучения", — добавила Оксана Макаренко.
Напомним, с началом полномасштабной войны в Украине все больше школьников вынуждены были уехать за границу и получать образование в других странах. В Министерстве образования и науки Украины разработали, как оценить знания учащихся по отечественным стандартам.