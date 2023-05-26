Онлайн обучение в школе: какие знания потеряли украинские школьники из-за войны

Обучение в школе офлайн. Фото: google

Сначала в условиях коронавируса, а теперь и в условиях полномасштабной войны система образования претерпела незапланированную реформу. В первую очередь это касается перехода на онлайн-обучение, а уже дальше дополнительные изменения — строительство бомбоубежищ в школах, релокация учебных заведений в более мирные регионы и т.д.

Как это повлияло на качество образования и на сколько лет по знаниям из-за войны отстают украинские школьники, эксклюзивно для Новини.LIVE рассказала соучредитель организации "Смарт образование" Оксана Макаренко.

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Соучредитель "Смарт образования" Оксана Макаренко. Фото: Facebook Оксаны Макаренко

"На самом деле такого масштабного исследования я еще не видела, чтобы мы четко понимали, сколько дети потеряли в обучении. И как его считать? Будем считать, что у нас есть образовательные потери и дети не получили каких-либо знаний по отношению к той программе, по которой должны учиться. По разным оценкам это может быть от полугода до года обучения. Это с учетом ковидных времен и полномасштабной войны", — сказала эксперт.

Она добавляет, что на оккупированных территориях дети более 8 лет учились по другой программе, поэтому тоже могут отставать от уровня знаний, которые получали дети на подконтрольной территории Украины.

Школа в Изюме. Фото: Новини.LIVE

"Я бы поделила детей условно на несколько категорий, чтобы оценить потери. Те дети, которые во время войны находились в условно безопасных территориях, например на западе Украины, и спокойно ходили в школу, их потери в знаниях будут меньше. А те, кто находился в прифронтовых территориях и не подключались к обучению онлайн, они, по сути, потеряли до года обучения", — добавила Оксана Макаренко.

Напомним, с началом полномасштабной войны в Украине все больше школьников вынуждены были уехать за границу и получать образование в других странах. В Министерстве образования и науки Украины разработали, как оценить знания учащихся по отечественным стандартам.