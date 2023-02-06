Якою буде погода в Україні у понеділок 6 лютого - прогноз погоди

На Київщині у понеділок буде хмарно

У понеділок, 6 лютого, в Україні очікуються невеликий сніг та ожеледиця. Вночі на більшості території очікується до 8℃ морозу, вдень — до 5℃ морозу.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Деталі

Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с, у південній частині — місцями пориви 15-20 м/с. На дорогах місцями ожеледиця.Температура вночі 3-8℃ морозу, вдень 0-5℃ морозу. У Карпатах сніг, температура вночі 11-16°, вдень 5-10° морозу.

Погода у Києві та області

У Києві вночі 4-6℃, вдень — 1-3℃ морозу. На Київщині у понеділок буде хмарно, часом невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер північний 7-12 м/с. Температура 3-8℃, вдень – 0-5℃ морозу.

Нагадаємо, в Україні розпочався третій зимовий місяць. Хоча перші два не надто часто тішили українців сніговими кучугурами та морозами, народні синоптики пообіцяли, що у лютому погода кардинально зміниться.