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Гололедица и небольшой снег: какой будет погода в Украине сегодня

6 февраля 2023 07:37
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор
Какая будет погода в Украине в понедельник 6 февраля - прогноз погоды
В Киевской области в понедельник будет облачно
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор

В понедельник, 6 февраля, в Украине ожидается небольшой снег и гололедица. Ночью на большинстве территории ожидается до 8°C мороза, днем — до 5°C мороза.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Подробности

Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с, в южной части местами порывы 15-20 м/с. На дорогах местами гололедица. Температура ночью 3-8℃ мороза, днем 0-5℃ мороза. В Карпатах снег, температура ночью 11-16°, днем 5-10° мороза.

Погода в Киеве и области

В Киеве ночью 4-6℃, днем — 1-3℃ мороза. В Киевской области в понедельник будет облачно, временами небольшой снег. На дорогах кое-где гололедица.

Ветер северный 7-12 м/с. Температура 3-8℃, днем — 0-5℃ мороза.

Напомним, в Украине начался третий зимний месяц. Хотя первые два не слишком часто радовали украинцев снежными сугробами и морозами, народные синоптики пообещали, что в феврале погода кардинально изменится.

 

 

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