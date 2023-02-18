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Перевіряла, чи не гумова: у США жінка випадково розбила скульптуру за 42 тис. доларів

18 лютого 2023 20:59
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
У США жінка випадково розбила скульптуру Джеффа Кунса за 42 тис. доларів: відео
Скульптура "Собака з повітряної кулі"
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

На ярмарці сучасного мистецтва в центрі Маямі Арт Вінвуд трапилася курйозна ситуація. Літня жінка вирішила перевірити, чи справжньою є скульптура одного з популярних у США митців – Джеффа Кунса – та розбила її. 

Про це повідомляє Miami Herald

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Зірка заходу

На стенді Bel-Air Fine Art під час ярмарку VIP Preview була виставлена скульптура синього кольору "Собака з повітряної кулі". Вартість витвору всесвітньо відомого митця Джеффа Кунса становила 42 тисячі доларів.

Як повідомив художник і колекціонер мистецтва з Вінвуду, а також фанат Кунса Стівен Гамсон, ця скульптура була справжньою зіркою стенду. Однак вона не простояла й одного дня ярмарки. Саме Гамсон побачив, як літня жінка, колекціонерка мистецтва, захотіла перевірити на справжність витвір, а тому постукала по ньому.

Однак песик, схожий на гумову кульку, впав із постаменту об підлогу та розбився. Гучний звук від падіння твору мистецтва шокував всіх, хто був поруч.

Чому жінка розбила скульптуру

Цікаво, що відвідувачі на стенді Bel-Air Fine Art запідозрили, що розбита скульптура бути частиною вистави. А артконсультант Bel-Air Fine Art Бенедикт Калуш сказав, що "це було схоже на те, як свого часу твори Бенксі були подрібнені".

Та як припускає Гамсон, жінка просто зробила помилку, дозволивши своїй цікавості взяти верх над собою. Мистецький радник у галереї також сказав, що це був просто нещасний випадок.

Цінність розбитої скульптури

Гамсон звернувся до директора і запропонував купити порцелянові осколки. 

"Я бачу в ньому цінність, навіть коли він зламаний. Для мене це історія. Це робить мистецтво ще цікавішим", – сказав він.

Варто зауважити, що жінці не доведеться відшкодовувати вартість розбитої скульптури. Вона була застрахована.

Що відомо про скульптуру

Скульптура "Собака з повітряної кулі" була створена 20 років тому. Джефф Кунс створив серію цуценят між 1994 і 2000 роками різноманітних кольорів, розмірів і матеріалів.

38-сантиметрова розбита скульптура була мініатюрною версією знаменитої майже 4-метрової скульптури "Собаки з повітряної кулі", виготовленої з дзеркально відполірованої нержавіючої сталі та виставленої в Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на аукціоні Sothebyʼs за понад $3 мільйони продали картину фламандського живописця Ентоні ван Дейка, яку знайшли в повітці, вкритій пташиним послідом. Картина створена на початку XVII столітті.

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