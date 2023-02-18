В США женщина случайно разбила скульптуру Джеффа Кунса за 42 тыс. долларов: видео

Скульптура "Собака из воздушного шара"

На ярмарке современного искусства в центре Майами Арт Винвуд произошла курьезная ситуация. Пожилая женщина решила проверить, настоящая ли скульптура одного из популярных в США художников – Джеффа Кунса – и разбила ее.

Об этом сообщает Miami Herald.

Звезда мероприятия

На стенде Bel-Air Fine Art во время ярмарки VIP Preview была выставлена скульптура синего цвета "Собака из воздушного шара". Стоимость произведения всемирно известного художника Джеффа Кунса составила 42 тысячи долларов.

Как сообщил художник и коллекционер искусства из Винвуда, а также фанат Кунса Стивен Гамсон, эта скульптура была настоящей звездой стенда. Однако она не простояла и одного дня ярмарки. Именно Гамсон увидел, как пожилая женщина, коллекционер искусства, захотела проверить на подлинность произведение, а потому постучала по нему.

Однако собачка, похожая на резиновый шарик, упала с постамента на пол и разбилась. Громкий звук от падения произведения искусства шокировал всех, кто был рядом.

Enough to dive you an art attack! Коллекторы shatters $42,000 Jeff Koons pes socultiva v Miami art fair po she tapped it to see if it was a BALLOON and knocked it off stand. https://t.co/TjF9UhbqJZ pic.twitter.com/vS3YDd5N57 — Molly Ploofkins™ (@Mollyploofkins) February 18, 2023

Почему женщина разбила скульптуру

Интересно, что посетители на стенде Bel-Air Fine Art заподозрили, что разбитая скульптура будет частью спектакля. А артконсультант Bel-Air Fine Art Бенедикт Калуш сказал, что "это походило на то, как в свое время произведения Бэнкси были измельчены".

Но как предполагает Гамсон, женщина просто совершила ошибку, позволив своему любопытству одержать верх над собой. Художественный советник в галерее также сказал, что это был просто несчастный случай.

Ценность разбитой скульптуры

Гамсон обратился к директору и предложил купить фарфоровые осколки.

"Я вижу в нем ценность, даже когда он сломан. Для меня это история. Это делает искусство еще более интересным", — сказал он.

Следует заметить, что женщине не придется возмещать стоимость разбитой скульптуры. Она была застрахована.

Что известно о скульптуре

Скульптура "Собака из воздушного шара" была создана 20 лет назад. Джефф Кунс создал серию щенков между 1994 и 2000 годами разных цветов, размеров и материалов.

38-сантиметровая разбитая скульптура была миниатюрной версией знаменитой почти 4-метровой скульптуры "Собаки из воздушного шара", изготовленной из зеркально отполированной нержавеющей стали и выставленной в Лос-Анджелесе.

Напомним, ранее стало известно, что на аукционе Sotheby's более чем за $3 миллиона продали картину фламандского живописца Энтони ван Дейка, которую нашли в сарае, покрытом птичьим пометом. Картина создана в начале XVII века.