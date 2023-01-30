Знайшли в сараї і продали за три мільйони доларів — картину Святий Ієронім продали на аукціоні

Рідкісну картину Ван Дейка, яку знайшли в сараї, продали за $3 млн: що відомо про витвір мистецтва
На аукціоні Sothebyʼs за понад $3 мільйони продали картину фламандського живописця Ентоні ван Дейка, яку знайшли в повітці, вкритій пташиним послідом. Картина створена на початку XVII столітті.
Про це пише CNN.
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Картина на аукціоні
Твір знаменитого голландського художника виявили наприкінці XX століття у сараї на фермі в Кіндерхуку (штат Нью-Йорк). Зворотний бік полотна був покритий пташиним послідом.
Пізніше картину придбав місцевий колекціонер Альберт Робертс — він вважав, що твір належить до Золотого віку голландського живопису і купив його за 600 доларів.
У 2019 році мистецтвознавиця Сьюзен Барнс підтвердила, що це справжня картина голландського художника Антоніса Ван Дейка — етюд до пізнішої картини під назвою "Святий Ієронім".
У результаті, після смерті колекціонера в 2021, картину було передано на аукціон Sotheby's і продано за 3,1 млн доларів.
Що відомо про картину
Твір є етюдом до пізнішої картини фламандського майстра під назвою "Святий Ієронім", яка зараз зберігається в музеї Бойманса ван Бенінгена в Роттердамі.
Ескіз, на якому зображений літній оголений чоловік, що сидить на табуреті, унікальний, зокрема, тому, що це один із двох великих етюдів, які Ван Дейк писав з живих моделей. Ймовірно, картину він написав між 1615 і 1618 роками, коли був молодим художником.
Нагадаємо, наприкінці 2022 року у Лондоні екоактивісти облили супом найвідомішу картину ван Гога вартістю $39,7 млн.
Метою акції став заклик до негайного припинення видобутку нафти та газу. Крім цього, екоактивісти закликали світові уряди якнайшвидше звернути увагу на стрімке зростання цін, а також забезпечити високий рівень життя звичайного населення в умовах глобальної кризи.