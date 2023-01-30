Нашли в сарае и продали за три миллиона долларов — картину Святой Иероним продали на аукционе

Картина "Святой Иероним"

На аукционе Sotheby's за $3 миллиона продали картину фламандского живописца Энтони ван Дейка, которую нашли в сарайчике, покрытой птичьим пометом. Картина создана в начале XVII столетия.

Об этом пишет CNN.

Картина на аукционе

Произведение знаменитого голландского художника было обнаружено в конце XX века в сарае на ферме в Киндерхуке (штат Нью-Йорк). Обратная сторона полотна была покрыта птичьим пометом.

Позже картину приобрел местный коллекционер Альберт Робертс — он считал, что произведение принадлежит Золотому возрасту голландской живописи и купил его за 600 долларов.

В 2019 году искусствовед Сьюзен Барнс подтвердила, что это настоящая картина голландского художника Антониса Ван Дейка — этюд к более поздней картине под названием "Святой Иероним".

В результате после смерти коллекционера в 2021 году, картина была передана на аукцион Sotheby's и продана за 3,1 млн долларов.

Что известно о картине

Произведение является этюдом к позднейшей картине фламандского мастера под названием "Святой Иероним", которая сейчас хранится в музее Бойманса ван Бенингена в Роттердаме.

Эскиз, на котором изображен пожилой обнаженный сидящий на табурете мужчина, уникален, в частности, потому, что это один из двух больших этюдов, которые Ван Дейк писал из живых моделей. Вероятно, картину он написал между 1615 и 1618 годами, когда был молодым художником.

Напомним, в конце 2022 года в Лондоне экоактивисты облили супом самую известную картину Ван Гога стоимостью $39,7 млн.

Целью акции стал призыв к немедленному прекращению добычи нефти и газа. Кроме того, экоактивисты призвали мировые правительства как можно скорее обратить внимание на стремительный рост цен, а также обеспечить высокий уровень жизни обычного населения в условиях глобального кризиса.