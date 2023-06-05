Не є критичними: у Києві під час перевірки укриттів виявили низку недоліків

Перевірка укриттів у столиці. Фото: КМВА

У Києві комісія міської військової адміністрації виявила багато недоліків щодо облаштування укриттів у місті. Сьогодні стан бомбосховищ перевіряли у Шевченківському районі столиці.

Про це повідомила пресслужба КМВА.

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Які недоліки було виявлено

Виявилось, що в одній зі шкіл не вистачає покажчиків руху та засобів пожежогасіння. Також в новобудові, яка знаходиться поруч, є паркінг, який діє, як укриття, проте його не вказали на цифровій мапі. Але жителі цього будинку та сусідніх спускаються туди під час повітряних тривог.

Крім того, в одному із об’єктів комунальної власності, генерал-майор Володимир Кидонь зауважив на облаштуванні окремого укриття для дітей.

"Ще одне укриття — виявилось зачиненим. Власник підвалу — приватна особа, яка не надавала доступу до приміщення. Тому мешканці будинку не могли туди потрапити. Укриття відкрили силоміць. Невдовзі там проведуть ремонт", — додали у повідомленні.

Як зазначив Володимир Кидонь, всі укриття мають відповідати вимогам, а недоліки повинні бути усунені якнайшвидше. Перевірки будуть тривати й надалі в усіх районах міста. Доступ до укриттів має бути цілодобовим.

Нагадаємо, у застосунку "Київ Цифровий" тепер можна поскаржитися не лише на зачинені укриття, а й на відсутність належних умов в них. У спеціальній формі можна зазначити, якщо укриття є, але перебуває в неналежному стані.