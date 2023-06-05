Не критичны: в Киеве во время проверки укрытий выявили ряд недостатков

Проверка укрытий в столице. Фото: КМВА

В Киеве комиссия городской военной администрации выявила много недостатков по обустройству укрытий в городе. Сегодня состояние бомбоубежищ проверялось в Шевченковском районе столицы.

Об этом сообщила пресс-служба КМВА.

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Какие недостатки были обнаружены

Оказалось, что в одной из школ не хватает указателей движения и средств пожаротушения. Также в новостройке, которая находится рядом, есть паркинг, который действует как укрытие, однако его не указали на цифровой карте. Но жители дома и соседних спускаются туда во время воздушных тревог.

Кроме того, в одном из объектов коммунальной собственности генерал-майор Владимир Кидонь отметил на обустройстве отдельного укрытия для детей.

"Еще одно укрытие — оказалось закрытым. Владелец подвала — частное лицо, которое не предоставляло доступ в помещение. Поэтому жильцы дома не могли туда попасть. Укрытие открыли насильно. Вскоре там проведут ремонт", — добавили в сообщении.

Как отметил Владимир Кидонь, все укрытия должны отвечать требованиям, а недостатки должны быть устранены как можно скорее. Проверки будут продолжаться во всех районах города. Доступ к укрытиям должен быть круглосуточным.

Напомним, в приложении "Киев Цифровой" теперь можно пожаловаться не только на закрытые укрытия, но и отсутствие надлежащих условий в них. В специальной форме можно указать, если укрытие есть, но находится в неположенном состоянии.