У застосунку "Київ Цифровий" тепер можна поскаржитися на погані умови в укриттях

Як поскаржитися на умови в укриттях. Фото: Новини.LIVE

У застосунку "Київ Цифровий" тепер можна поскаржитися не лише на зачинені укриття, а й на відсутність належних умов в них. У спеціальній формі можна зазначити, якщо укриття є, але перебуває в неналежному стані.

Про це повідомила пресслужба Київської міської ради.

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"Міський застосунок "Київ Цифровий" створювався для прямої комунікації киян із міською владою. Для нас завжди був важливим зворотній зв’язок від наших користувачів. Саме відгуки киян допомагають нам покращувати сервіси, вводити нові, розширювати електронну демократію. А також, як от сьогодні, визначати актуальні проблеми, щоб місто могло швидко вплинути на них", — пояснив керівник цифрової трансформації Києва і заступник голови КМДА Петро Оленич.

Як поскаржитися на стан укриття

Щоб залишити свій відгук про реальний стан укриттів в "Київ Цифровий", необхідно зайти в застосунок, відкрити сервіс "Мапа укриттів", на мапі обрати укриття, далі натиснути в інформаційній картці "Поскаржитися на укриття".

У формі можна позначити, якщо там немає місць для сидіння, вогнегасників, або загалом брудно чи волого.

Хто буде займатися вирішенням питань

Інформацію, отриману за першу добу роботи нового сервісу, вже передали відповідним службам для вирішення конкретних проблем.

"Усі результати передали начальникам відділів з питань цивільного захисту райдержадміністрацій для реагування та оперативного усунення порушень, адже відповідальність за належне функціонування укриттів несуть глави районів столиці. Кошти на облаштування укриттів із міського бюджету виділяються саме райдержадміністраціям", — наголосив мер Києва Віталій Кличко.

Нагадаємо, у Києві попрощались із 9-річною Вікою та її мамою Ольгою, які загинули під час чергового ракетного обстрілу РФ. Люди не вижили через зачинене бомбосховище, в яке вони намагались потрапити.