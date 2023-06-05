В приложении "Киев Цифровой" теперь можно пожаловаться на плохие условия в укрытиях

Как пожаловаться на условия в укрытиях Фото: Новини.LIVE

В приложении "Киев Цифровой" теперь можно пожаловаться не только на закрытые укрытия, но и отсутствие надлежащих условий в них. В специальной форме можно указать, если укрытие есть, но находится в неположенном состоянии.

Об этом сообщила пресс-служба Киевского городского совета.

Читайте также:

"Городское приложение "Киев Цифровой" создавалось для прямой коммуникации киевлян с городскими властями. Для нас всегда была важна обратная связь от наших пользователей. Именно отзывы киевлян помогают нам улучшать сервисы, вводить новые, расширять электронную демократию. А также, как сегодня, определять актуальные проблемы, чтобы город мог быстро повлиять на них", — объяснил руководитель цифровой трансформации Киева и заместитель председателя КГГА Петр Оленич.

Как пожаловаться на состояние укрытия

Чтобы оставить свой отзыв о реальном состоянии укрытий в "Киев Цифровой", необходимо зайти в приложение, открыть сервис "Карта укрытий", на карте выбрать укрытие, затем нажать в информационной карточке "Пожаловаться на укрытие".

В форме можно обозначить, если там нет мест для сидения, огнетушителей или вообще грязно или влажно.

Кто будет заниматься решением вопросов

Информация, полученная за первые сутки работы нового сервиса, уже передана соответствующим службам для решения конкретных проблем.

"Все результаты передали начальникам отделов по вопросам гражданской защиты райгосадминистраций для реагирования и оперативного устранения нарушений, ведь ответственность за надлежащее функционирование укрытий несут главы районов столицы. Средства на обустройство укрытий из городского бюджета выделяются именно райгосадминистрациям", — отметил мэр Киева Виталий Кличко.

Напомним, в Киеве простились с 9-летней Викой и ее мамой Ольгой, погибшими во время очередногоракетного обстрела РФ. Люди не выжили из-за закрытого бомбоубежища, в которое они пытались попасть.