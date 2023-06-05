Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Общество arrow В приложении "Киев Цифровой" теперь можно пожаловаться на плохие условия в укрытиях arrow

В приложении "Киев Цифровой" теперь можно пожаловаться на плохие условия в укрытиях

5 июня 2023 15:23
- Карина Бовсуновская
В приложении "Киев Цифровой" теперь можно пожаловаться на плохие условия в укрытиях
Как пожаловаться на условия в укрытиях Фото: Новини.LIVE
- Карина Бовсуновская

В приложении "Киев Цифровой" теперь можно пожаловаться не только на закрытые укрытия, но и отсутствие надлежащих условий в них. В специальной форме можно указать, если укрытие есть, но находится в неположенном состоянии.

Об этом сообщила пресс-служба Киевского городского совета.

Читайте также:

"Городское приложение "Киев Цифровой" создавалось для прямой коммуникации киевлян с городскими властями. Для нас всегда была важна обратная связь от наших пользователей. Именно отзывы киевлян помогают нам улучшать сервисы, вводить новые, расширять электронную демократию. А также, как сегодня, определять актуальные проблемы, чтобы город мог быстро повлиять на них", — объяснил руководитель цифровой трансформации Киева и заместитель председателя КГГА Петр Оленич.

Как пожаловаться на состояние укрытия

Чтобы оставить свой отзыв о реальном состоянии укрытий в "Киев Цифровой", необходимо зайти в приложение, открыть сервис "Карта укрытий", на карте выбрать укрытие, затем нажать в информационной карточке "Пожаловаться на укрытие".

В форме можно обозначить, если там нет мест для сидения, огнетушителей или вообще грязно или влажно.

Кто будет заниматься решением вопросов

Информация, полученная за первые сутки работы нового сервиса, уже передана соответствующим службам для решения конкретных проблем.

"Все результаты передали начальникам отделов по вопросам гражданской защиты райгосадминистраций для реагирования и оперативного устранения нарушений, ведь ответственность за надлежащее функционирование укрытий несут главы районов столицы. Средства на обустройство укрытий из городского бюджета выделяются именно райгосадминистрациям", — отметил мэр Киева Виталий Кличко.

Напомним, в Киеве простились с 9-летней Викой и ее мамой Ольгой, погибшими во время очередногоракетного обстрела РФ. Люди не выжили из-за закрытого бомбоубежища, в которое они пытались попасть.

 

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас