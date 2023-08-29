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Першого вересня в українських школах говоритимуть про ментальне здоров'я

29 серпня 2023 14:01
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Першого вересня в українських школах говоритимуть про ментальне здоров'я
Українські школярі першого вересня. Фото: Український інтерес
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Міністерство освіти і науки пропонує вчителям на першому уроці нового навчального року поговорити з учнями про важливість ментального здоров’я. Урок назвали "Ти як? Повертаємось до школи!".

Про це йдеться на сайті МОН

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Незвичайний перший урок

Програму уроку розробили для двох вікових категорій учнів — з 1 по 6 класи та з 7 по 11 клас. Його головною метою буде навчити дітей декількох технік саморегуляції для того, щоб подолати страх чи тривожність. 

"Запропонований урок навчить дітей декількох технік саморегуляції для того, щоб заспокоїтися, розслабитися та підтримати себе як під час навчання, так і в позашкільному житті", — зазначають в міністерстві. 

З чого складається урок

Матеріали заняття містять відеозвернення психологів, які розповідають про те, як працюють наші емоції, а також показують вправи, які допоможуть стабілізуватися у складні моменти.

Також у ньому є інформація про те, як дорослі зараз можуть підтримати дітей, посилання на корисні ресурси з вправами та техніками психологічної самодопомоги, а також посилання на групи підтримки для освітян та онлайн-курси про вчителювання у час кризи.

Завантажити сценарій уроку можна за посиланням.

Раніше ми розповідали, цьогоріч в одеських школах відбудеться акція на підтримку ЗСУ "Перше вересня без квітів", проте далеко не усі це підтримують. Деякі батьки обурилися щодо доречності проведення такого заходу.

Нагадаємо, до початку нового навчального року залишаються лічені дні, а одеські батьки вже поступово готують своїх дітей до 1 вересня. Новини.LIVE перевірили, у скільки цьогоріч обійдеться батькам зібрати дитину до школи, деталі — читайте у матеріалі

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