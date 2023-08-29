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Первого сентября в украинских школах будут говорить о ментальном здоровье

29 августа 2023 14:01
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Первого сентября в украинских школах будут говорить о ментальном здоровье
Украинские школьники первого сентября. Фото: Украинский интерес
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Министерство образования и науки предлагает учителям на первом уроке нового учебного года поговорить с учащимися о важности ментального здоровья. Урок назвали "Ты как? Возвращаемся в школу!".

Об этом говорится на сайте МОН.

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Необычный первый урок

Программа урока была разработана для двух возрастных категорий учащихся — с 1 по 6 классы и с 7 по 11 класс. Его главная цель — научить детей нескольких техник саморегуляции для того, чтобы преодолеть страх или тревожность.

"Предложенный урок научит детей нескольких техник саморегуляции для того, чтобы успокоиться, расслабиться и поддержать себя как во время учебы, так и во внешкольной жизни", — отмечают в министерстве.

Из чего состоит урок

Материалы занятия содержат видеообращение психологов, рассказывающих о том, как работают наши эмоции, а также показывают упражнения, которые помогут стабилизироваться в сложные моменты.

Также в нем есть информация о том, как взрослые сейчас могут поддержать детей, ссылки на полезные ресурсы с упражнениями и техниками психологической самопомощи, а также ссылки на группы поддержки для педагогов и онлайн-курсы по учительству во время кризиса.

Загрузить сценарий урока можно по ссылке.

Ранее мы рассказывали, что в этом году в одесских школах состоится акция в поддержку ВСУ "Первое сентября без цветов", однако далеко не все это поддерживают. Некоторые родители возмутились уместностью проведения такого мероприятия.

Напомним, до начала нового учебного года остаются считанные дни, а родители уже постепенно готовят своих детей до 1 сентября. Новини.LIVE проверили, во сколько в этом году родителям обойдется собрать ребенка в школу, детали — читайте в материале.

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