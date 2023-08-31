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Персонал київського кафе отруївся власними стравами під час обіду

31 серпня 2023 12:57
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Персонал київського кафе отруївся власними стравами під час обіду
Отруєння. Ілюстративне фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У столиці працівники закладу домашнього харчування отруїлися власними стравами. Персонал вживав готові страви комплексних обідів для співробітників закладу.

Про це повідомляє Київський міський центр контролю та профілактики хвороб.

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Деталі отруєння

Випадки отруєння зафіксували 30 серпня. Зазначається, що отруїлися мешканці Дарницького, Оболонського та Подільського районів Києва.

Наразі, п’ятеро хворих перебувають на лікуванні в медичних закладах міста Києва, одна особа — на амбулаторному лікуванні.

Лікарі та фахівці Центру проводять необхідні бактеріологічні обстеження на кишкову групу інфекцій.

Розпочато епідеміологічне розслідування.

 

Персонал київського кафе отруївся власними стравами під час обіду. Скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Київській області, а саме в селі Миронівка, сімʼя наїлася блідих поганок і отруїлася. Родину відразу госпіталізували до лікарні. 

Додамо, що в Ізмаїлі Одеської області жінка опинилася в реанімації. Попередньо відомо, що причиною цього стало отруєння грибами.

Також у Білій Церкві Київської області сталася трагедія. Півторарічний малюк випив трохи розчинника та помер.

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