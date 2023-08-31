Персонал киевского кафе отравился собственными блюдами во время обеда
В столице работники заведения домашнего питания отравились собственными блюдами. Персонал использовал готовые блюда комплексных обедов для сотрудников заведения.
Об этом сообщает Киевский городской центр контроля и профилактики болезней.
Детали отравления
Случаи отравления были зафиксированы 30 августа. Отмечается, что отравились жители Дарницкого, Оболонского и Подольского районов Киева.
В настоящее время пятеро больных находятся на лечении в медицинских учреждениях города Киева, один человек — на амбулаторном лечении.
Врачи и специалисты Центра проводят необходимые бактериологические исследования на кишечную группу инфекций.
Начато эпидемиологическое расследование.
Напомним, ранее мы писали, что в Киевской области, а именно в селе Мироновка, семья наелась бледных поганок и отравилась. Семью сразу госпитализировали в больницу.
В Измаиле Одесской области женщина оказалась в реанимации. Предварительно известно, что причиной этого стало отравление грибами.
Также в Белой Церкви в Киевской области произошла трагедия. Полуторагодовалый ребенок выпил немного растворителя и умер.