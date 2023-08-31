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Персонал киевского кафе отравился собственными блюдами во время обеда

31 августа 2023 12:57
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Персонал киевского кафе отравился собственными блюдами во время обеда
Отравление. Иллюстративное фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В столице работники заведения домашнего питания отравились собственными блюдами. Персонал использовал готовые блюда комплексных обедов для сотрудников заведения.

Об этом сообщает Киевский городской центр контроля и профилактики болезней.

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Детали отравления

Случаи отравления были зафиксированы 30 августа. Отмечается, что отравились жители Дарницкого, Оболонского и Подольского районов Киева.

В настоящее время пятеро больных находятся на лечении в медицинских учреждениях города Киева, один человек — на амбулаторном лечении.

Врачи и специалисты Центра проводят необходимые бактериологические исследования на кишечную группу инфекций.

Начато эпидемиологическое расследование.

 

Персонал киевского кафе отравился своими блюдами во время обеда. Скриншот

Напомним, ранее мы писали, что в Киевской области, а именно в селе Мироновка, семья наелась бледных поганок и отравилась. Семью сразу госпитализировали в больницу.

В Измаиле Одесской области женщина оказалась в реанимации. Предварительно известно, что причиной этого стало отравление грибами.

Также в Белой Церкви в Киевской области произошла трагедия. Полуторагодовалый ребенок выпил немного растворителя и умер.

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