Погода погіршиться, але не всюди: які регіони омине негода

У багатьох областях очікується дощ

Упродовж дня, 11 березня, в Україні варто очікувати дощів. Також жителів низки регіонів попередили про посилення вітру.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Погода в Україні 11 березня

Очікується хмарна погода. Вночі у західних, південних центральних областях та в Криму, вдень в Україні дощ, у Карпатах з мокрим снігом.

Вітер південно-східний з переходом у західній частині на західний, 7-12 м/с, вдень в Україні, крім більшості північних та Вінницької областей, пориви 15-20 м/с.

Однак, сьогодні буде тепло, +10+14 градусів, на заході та півночі трохи свіжіше, +7+11 градусів.

Температура вночі 2-7°С тепла, у північно-східних областях від 2°С тепла до 3°С морозу; вдень 8-13°С тепла, на півдні Одещини та в Криму до 17°С.

Погода в Києві

Сьогодні буде хмарно. Вночі без опадів, вдень дощ.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 2-7°С тепла, вдень 8-13°С; у Києві вночі 3-5°С тепла, вдень близько 10°С.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

11 березня вдень в Україні, крім Житомирської, Вінницької,

Київської та Чернігівської областей, пориви вітру 15-20 м/с

Синоптики оголосили І рівень небезпечності (жовтий).

"Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетики, комунального господарства та порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, завтра, 11 березня, в Україні очікуються опади у вигляді дощу або мокрого снігу. Також жителів низки регіонів попередили про посилення вітру.

Також ми писали, що у Гідрометцентрі нагадали, що швидкість кліматичних змін збільшується, а погода стає більш екстремальною. Але попри загрози, що несуть глобальні зміни клімату, зараз метеорологи мають більше можливостей спрогнозувати стихійні лиха та попередити про них.