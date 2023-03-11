Погода ухудшится, но не везде: какие регионы обойдет непогода
В течение дня, 11 марта, в Украине следует ожидать дождей. Также жители ряда регионов предупредили об усилении ветра.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
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Погода в Украине 11 марта
Ожидается облачная погода. Ночью в западных, южных центральных областях и Крыму, днем в Украине дождь, в Карпатах с мокрым снегом.
Ветер юго-восточный с переходом в западной части на западный, 7-12 м/с, днем в Украине кроме большинства северных и Винницкой областей порывы 15-20 м/с.
Однако сегодня будет тепло, +10+14 градусов, на западе и севере немного свежее, +7+11 градусов.
Температура ночью 2-7°С тепла, в северо-восточных областях от 2°С тепла до 3°С мороза; днем 8-13°С, на юге Одесской области и в Крыму до 17°С.
Погода в Киеве
Сегодня будет облачно. Ночью без осадков, днем дождь.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 2-7°С тепла, днем 8-13°С; в Киеве ночью 3-5°С тепла, днем около 10°С.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях
11 марта днем в Украине, кроме Житомирской, Винницкой,
Киевской и Черниговской областей, порывы ветра 15-20 м/с
Синоптики объявили и уровень опасности (желтый).
"Такие погодные условия могут привести к усложнению работы энергетики, коммунального хозяйства и нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", — говорится в сообщении.
Напомним, завтра, 11 марта, в Украине ожидается осадок в виде дождя или мокрого снега. Также жители ряда регионов предупредили об усилении ветра.
Также мы писали, что в Гидрометцентре напомнили, что скорость климатических изменений увеличивается, а погода становится более экстремальной. Но, несмотря на угрозы, которые несут глобальные изменения климата, сейчас метеорологи имеют больше возможностей спрогнозировать стихийные бедствия и предупредить о них.