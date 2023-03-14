Прогноз погоди в Україні на 15 березня - у якому регіоні різко похолодає

Похолодання буде особливо відчутним на Львівщині

Синоптики склали прогноз погоди на 15 березня в Україні. Сонячна погода завтра буде у Києві — там очікується до +9, а в деяких областях дощитиме. Водночас у західних областях після теплого дня 14 березня очікується різке зниження температури.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Прогноз погоди на 15 березня

У західних областях хмарно з проясненнями, вночі місцями невеликий дощ, вдень помірний дощ з мокрим снігом; температура вночі 2-7°С тепла, вдень — 4-9°С тепла.

На решті території мінлива хмарність, без опадів, лише у східних областях вдень місцями невеликий дощ; температура вночі від 3°С тепла до 2°С морозу, вдень 9-14°С тепла. У південній частині вночі та вранці місцями туман.

Вітер південно-східний, південний (у західних областях з переходом на північно- західний), 7-12 м/с, вночі та вранці у північних, центральних та східних областях місцями пориви 15-18 м/с.

Прогноз погоди по Київщині на 15 березня

Мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с, вночі по області місцями пориви 15-18 м/с.

Температура вночі від 3°С тепла до 2°С морозу, вдень 9-14° тепла; у Києві вночі 0-2°С тепла, вдень 11-13°С тепла.

Попередження про небезпечні явища

Значна сніголавинна небезпека (3 рівень), у зв’язку з вiдлигою, очікується 14-15 березня на високогiр'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей.

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я", — йдеться у повідомленні.

Низька сніголавинна небезпека (1 рівень), утримується 14-15 березня — у горах Львівської та Чернівецької областей.

Прогноз від народного синоптика на 15 березня

Народна синоптикиня Наталка Діденко попередила, що 15 березня в Україні очікується примхлива погода.

"Погода в цей час примхлива, строката, своїми різкими стрибками температури повітря, атмосферного тиску, сильного вітру крутить нам голови, настрій, змушує силоміць звернути увагу на своє здоров'я, часто змінює плани. Проте все одно нема нічого бажанішого, ніж весна. Яка, як не крути, все одно чудова", — написала вона.

За інформацією Діденко, "погодні гойдалки" 15 березня найбільше відчують мешканці західних областей.

"Сьогодні найтепліший регіон — західний, Львівщина. А завтра та ж Львівщина вже буде піком холоду. В межах України, звичайно. Ось такі контрасти", — зазначає вона.

Відповідно до прогнозу, 15 березня в західних областях України очікується похолодання до денних +4...+8 градусів після сьогоднішніх +12...+18 градусів. Прийде атмосферний фронт, піде дощ і навіть часом із мокрим снігом.

"Підготуйтеся до негоди, подбайте про взуття, парасолі, одяг відповідний та візьміть, про всяк випадок, щось від головного болю та тиску", — порадила народна синоптикиня.

На решті території України, за інформацією Діденко, в середу ще втримається тепла погода, без опадів. Температура повітря протягом дня становитиме +9...+13 градусів.

"Сильний штормовий сьогоднішній вітер завтра дещо послабне, проте все одно буде рвучким періодично — можете покласти у кишеню декоративну гламурну цеглину. Дуже уважно обирайте місце парковки", — написала вона.

У Києві 15 березня — сухо, вітряно, тепло, до +12 градусів.

"Надалі похолодання із заходу посунеться східніше, проте з кінця тижня та початку наступного знову потепліє. У суботу-неділю — суха, в більшості областей сонячна погода. Хто цікавиться — завтра магнітні бурі", — додала Діденко.

Зазначимо, що сьогодні, 14 березня, погода в Україні суха, проте вітряна. Температура повітря здебільшого з позначкою плюс.

Фото: Твоє місто