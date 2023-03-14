Прогноз погоди 14 березня - якою буде погода сьогодні

Температура повітря здебільшого буде з позначкою плюс

Сьогодні, 14 березня, погода в Україні буде сухою, проте вітряною. Температура повітря здебільшого буде з позначкою плюс.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні вдень буде мінлива хмарність, дощу та снігу не прогнозується. Вітер переважно південний, 7-12 м/с. У північних, західних та центральних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вдень буде у межах від +9 до +14 градусів тепла, на Прикарпатті до +18.

Вночі стовпчики термометрів покажуть від +3 до -2 градусів. У Карпатах та на сході до -6 градусів.

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні хмарно з проясненнями. Вдень та вночі без опадів. Вітер південний, можливі пориви до 15-18 м/с.

Температура повітря вдень очікується +11 +13 градусів. Вночі температура опуститься до +1 +3 градуси.

Нагадаємо, раніше ми писали, що синоптики попереджають українців про сильні пориви вітру.