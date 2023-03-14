Прогноз погоди 14 березня - якою буде погода сьогодні

Прогноз погоди в Україні сьогодні: де вируватиме негода
Сьогодні, 14 березня, погода в Україні буде сухою, проте вітряною. Температура повітря здебільшого буде з позначкою плюс.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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Погода в Україні
Сьогодні вдень буде мінлива хмарність, дощу та снігу не прогнозується. Вітер переважно південний, 7-12 м/с. У північних, західних та центральних областях місцями пориви 15-20 м/с.
Температура повітря вдень буде у межах від +9 до +14 градусів тепла, на Прикарпатті до +18.
Вночі стовпчики термометрів покажуть від +3 до -2 градусів. У Карпатах та на сході до -6 градусів.
Погода у Києві
У Києві та області сьогодні хмарно з проясненнями. Вдень та вночі без опадів. Вітер південний, можливі пориви до 15-18 м/с.
Температура повітря вдень очікується +11 +13 градусів. Вночі температура опуститься до +1 +3 градуси.
Нагадаємо, раніше ми писали, що синоптики попереджають українців про сильні пориви вітру.