Прогноз погоди на 14 березня: в Україну прийде тепло та сильний вітер

В Україну завтра прийде справжнє весняне тепло, але є "нюанси"
В Україні завтра, 14 березня, очікується тепла та сонячна погода, у деяких регіонах аж до 18 градусів тепла. Однак настрій українцям може зіпсувати сильний вітер.
Про це йдеться у прогнозі погоди від народної синоптикині Наталки Діденко.
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Справжня весна
Як прогнозує Діденко, завтра в Україні очікується сильний вітер, сухе повітря та сонячна погода. Температура подекуди сягатиме аж до +15...+18 градусів.
"Але це не точно. Ну тобто є нюанси. Все ж у більшості областей України переважатиме суха повітряна маса антициклонального походження, лише вночі на Волині, Рівненщині, а ввечері (завтра) на півдні Криму пройде невеликий дощ. Вітер південного напрямку, ймовірні штормові пориви до 15-20 метрів за секунду. Обережно!" — написала вона.
При цьому синоптик наголошує, що температура повітря порадує.
"14 березня передбачається протягом дня +10...+15 градусів, в західних областях +12...+18 градусів. Трохи свіжіше буде на сході України та на узбережжі морів, +7...+10 градусів. У Києві у вівторок стовпчики термометрів піднімуться до чудових +12...+13 градусів. Виходьте грітися", — йдеться у повідомленні.
Проте, як зауважила Діденко, у столиці завтра буде сильний вітер. Вона попередила, що через вітер "може ганяти пил, легкі предмети, гнути тополі та хитати погано закріплені білборди".
"Можна вже покласти в сумку темні окуляри — захист від пилу, сильних поривів, не видно вітряні сльози, а перше сонце часом буває незвично яскравим", — зазначила вона.
Нове похолодання
Водночас Наталка Діденко попередила, що вже у середу, 15 березня, суттєво похолоднішає в західних областях, а у четвер, 16 березня, майже по всій Україні.
Та не варто засмучуватися, бо, відповідно до прогнозу Діденко, найближчі вихідні знову повернуть в Україну весняне тепло.
Прогноз погоди на 14 березня від Укргідрометцентру
У вівторок, 14 березня, в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер переважно південний, 7-12 м/с, у західних, удень та у північних та центральних областях місцями пориви 15-20 м/с.
Загалом в Україні варто очікувати теплу погоду, температура повітря становитиме:
- вдень 9-14 градусів тепла,
- вночі від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу,
- у Карпатах та східних областях до 6 градусів морозу,
- на Прикарпатті до 18 градусів.
Мінусової температури повітря вночі варто очікувати у східних областях, а саме:
- на Сумщині,
- Луганщині,
- Донеччині,
- Полтавщині,
- в Миколаївській області.
Погода у Київській області
На Київщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с, удень по області місцями пориви 15-18 м/с.
Температура повітря в області:
- вночі від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу,
- вдень 9-14 градусів тепла.
У Києві вночі температура повітря становитиме 1-3 градуси тепла, вдень — 11-13 градусів тепла.
Нагадаємо, раніше ми писали, що синоптики попереджають українців про сильні пориви вітру.