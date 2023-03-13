Прогноз погоди на 14 березня: в Україну прийде тепло та сильний вітер

Очікується тепла, але вітряна погода

В Україні завтра, 14 березня, очікується тепла та сонячна погода, у деяких регіонах аж до 18 градусів тепла. Однак настрій українцям може зіпсувати сильний вітер.

Про це йдеться у прогнозі погоди від народної синоптикині Наталки Діденко.

Справжня весна

Як прогнозує Діденко, завтра в Україні очікується сильний вітер, сухе повітря та сонячна погода. Температура подекуди сягатиме аж до +15...+18 градусів.

"Але це не точно. Ну тобто є нюанси. Все ж у більшості областей України переважатиме суха повітряна маса антициклонального походження, лише вночі на Волині, Рівненщині, а ввечері (завтра) на півдні Криму пройде невеликий дощ. Вітер південного напрямку, ймовірні штормові пориви до 15-20 метрів за секунду. Обережно!" — написала вона.

При цьому синоптик наголошує, що температура повітря порадує.

"14 березня передбачається протягом дня +10...+15 градусів, в західних областях +12...+18 градусів. Трохи свіжіше буде на сході України та на узбережжі морів, +7...+10 градусів. У Києві у вівторок стовпчики термометрів піднімуться до чудових +12...+13 градусів. Виходьте грітися", — йдеться у повідомленні.

Проте, як зауважила Діденко, у столиці завтра буде сильний вітер. Вона попередила, що через вітер "може ганяти пил, легкі предмети, гнути тополі та хитати погано закріплені білборди".

"Можна вже покласти в сумку темні окуляри — захист від пилу, сильних поривів, не видно вітряні сльози, а перше сонце часом буває незвично яскравим", — зазначила вона.

Нове похолодання

Водночас Наталка Діденко попередила, що вже у середу, 15 березня, суттєво похолоднішає в західних областях, а у четвер, 16 березня, майже по всій Україні.

Та не варто засмучуватися, бо, відповідно до прогнозу Діденко, найближчі вихідні знову повернуть в Україну весняне тепло.

Прогноз погоди на 14 березня від Укргідрометцентру

У вівторок, 14 березня, в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер переважно південний, 7-12 м/с, у західних, удень та у північних та центральних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Загалом в Україні варто очікувати теплу погоду, температура повітря становитиме:

вдень 9-14 градусів тепла,

вночі від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу,

у Карпатах та східних областях до 6 градусів морозу,

на Прикарпатті до 18 градусів.

Мінусової температури повітря вночі варто очікувати у східних областях, а саме:

на Сумщині,

Луганщині,

Донеччині,

Полтавщині,

в Миколаївській області.

Погода у Київській області

На Київщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с, удень по області місцями пориви 15-18 м/с.

Температура повітря в області:

вночі від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу,

вдень 9-14 градусів тепла.

У Києві вночі температура повітря становитиме 1-3 градуси тепла, вдень — 11-13 градусів тепла.

Нагадаємо, раніше ми писали, що синоптики попереджають українців про сильні пориви вітру.