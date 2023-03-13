Весна зачекає: мінусову температуру прогнозують одразу у п'яти областях
У вівторок, 14 березня, в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер переважно південний, 7-12 м/с, у західних, удень та у північних та центральних областях місцями пориви 15-20 м/с.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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Погода в Україні
Загалом в Україні варто очікувати теплу погоду, температура повітря становитиме:
- вдень 9-14 градусів тепла,
- вночі від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу,
- у Карпатах та східних областях до 6 градусів морозу,
- на Прикарпатті до 18 градусів.
Мінусової температури повітря вночі варто очікувати у східних областях, а саме:
- на Сумщині,
- Луганщині,
- Донеччині,
- Полтавщині,
- в Миколаївській області.
Погода у Київській області
На Київщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с, удень по області місцями пориви 15-18 м/с.
Температура повітря в області:
- вночі від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу,
- вдень 9-14 градусів тепла.
У Києві вночі температура повітря становитиме 1-3 градуси тепла, вдень — 11-13 градусів тепла.
Нагадаємо, раніше ми писали, що синоптики попереджають українців про сильні пориви вітру.