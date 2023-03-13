Весна зачекає: мінусову температуру прогнозують одразу у п'яти областях

Прогноз погоди на 14 березня

У вівторок, 14 березня, в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер переважно південний, 7-12 м/с, у західних, удень та у північних та центральних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Загалом в Україні варто очікувати теплу погоду, температура повітря становитиме:

вдень 9-14 градусів тепла,

вночі від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу,

у Карпатах та східних областях до 6 градусів морозу,

на Прикарпатті до 18 градусів.

Мінусової температури повітря вночі варто очікувати у східних областях, а саме:

на Сумщині,

Луганщині,

Донеччині,

Полтавщині,

в Миколаївській області.

Погода у Київській області

На Київщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с, удень по області місцями пориви 15-18 м/с.

Температура повітря в області:

вночі від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу,

вдень 9-14 градусів тепла.

У Києві вночі температура повітря становитиме 1-3 градуси тепла, вдень — 11-13 градусів тепла.

Нагадаємо, раніше ми писали, що синоптики попереджають українців про сильні пориви вітру.