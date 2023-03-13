Весна подождет: минусовую температуру прогнозируют сразу в пяти областях

Прогноз погоды на 14 марта

Во вторник, 14 марта, в Украине ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, в западных, днем и в северных и центральных областях местами порывы 15-20 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине

В целом в Украине следует ожидать теплую погоду, температура воздуха будет составлять:

днем 9-14 градусов тепла,

ночью от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза,

в Карпатах и восточных областях до 6 градусов мороза,

в Прикарпатье до 18 градусов.

Минусовой температуры воздуха ночью следует ожидать в восточных областях, а именно:

в Сумской области,

Луганщине,

Донбассе,

Полтавщине,

в Николаевской области.

Погода в Киевской области

В Киевской области ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с, днем по области местами порывы 15-18 м/с.

Температура воздуха в области:

ночью от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза,

днем 9-14 градусов тепла.

В Киеве ночью температура воздуха будет 1-3 градуса тепла, днем — 11-13 градусов тепла.

Напомним, ранее мы писали, что синоптики предупреждают украинцев о сильных порывах ветра .