Весна подождет: минусовую температуру прогнозируют сразу в пяти областях
Во вторник, 14 марта, в Украине ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, в западных, днем и в северных и центральных областях местами порывы 15-20 м/с.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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Погода в Украине
В целом в Украине следует ожидать теплую погоду, температура воздуха будет составлять:
- днем 9-14 градусов тепла,
- ночью от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза,
- в Карпатах и восточных областях до 6 градусов мороза,
- в Прикарпатье до 18 градусов.
Минусовой температуры воздуха ночью следует ожидать в восточных областях, а именно:
- в Сумской области,
- Луганщине,
- Донбассе,
- Полтавщине,
- в Николаевской области.
Погода в Киевской области
В Киевской области ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с, днем по области местами порывы 15-18 м/с.
Температура воздуха в области:
- ночью от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза,
- днем 9-14 градусов тепла.
В Киеве ночью температура воздуха будет 1-3 градуса тепла, днем — 11-13 градусов тепла.
Напомним, ранее мы писали, что синоптики предупреждают украинцев о сильных порывах ветра .