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В Украину завтра придет настоящее весеннее тепло, но есть "нюансы"

13 марта 2023 19:31
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Прогноз погоды на 14 марта: в Украину придет тепло и сильный ветер
Ожидается теплая, но ветреная погода
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В Украине завтра, 14 марта, ожидается теплая и солнечная погода, в некоторых регионах до 18 градусов тепла. Однако настроение украинцам может попортить сильный ветер.

Об этом говорится в прогнозе погоды от народного синоптика Натальи Диденко.

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Настоящая весна

Как прогнозирует Диденко, завтра в Украине ожидается сильный ветер, сухой воздух и солнечная погода. Температура кое-где будет доходить до +15...+18 градусов.

"Но это не точно. Ну, то есть нюансы. Все же в большинстве областей Украины будет преобладать сухая воздушная масса антициклонального происхождения, только ночью на Волыни, Ровенщине, а вечером (завтра) на юге Крыма пройдет небольшой дождь. Ветер южного направления, вероятны штормовые" порывы до 15-20 метров в секунду. Осторожно", – написала она.

При этом синоптик отмечает, что температура воздуха порадует.

"14 марта ожидается в течение дня +10...+15 градусов, в западных областях +12...+18 градусов. Чуть свежее будет на востоке Украины и на побережье морей, +7...+10 градусов. В Киеве во вторник столбики термометров поднимутся до чудесных +12...+13 градусов. Выходите греться", — говорится в сообщении.

Однако, как отметила Диденко, в столице будет сильный ветер. Она предупредила, что из-за ветра "может гонять пыль, легкие предметы, гнуть тополя и качать плохо закрепленные билборды".

"Можно уже положить в сумку темные очки защиту от пыли, сильных порывов, не видны ветреные слезы, а первое солнце иногда бывает необычно ярким", — отметила она.

Новое похолодание

В то же время Наталья Диденко предупредила, что уже в среду, 15 марта, похолодает в западных областях, а в четверг, 16 марта, почти по всей Украине.

Но не стоит огорчаться, потому что, согласно прогнозу Диденко, в ближайшие выходные снова вернут в Украину весеннее тепло.

Прогноз погоды на 14 марта от Укргидрометцентра

Во вторник, 14 марта, в Украине ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, в западных, днем и в северных и центральных областях местами порывы 15-20 м/с.

В целом в Украине следует ожидать теплую погоду, температура воздуха будет составлять:

  • днем 9-14 градусов тепла,
  • ночью от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза,
  • в Карпатах и восточных областях до 6 градусов мороза,
  • в Прикарпатье до 18 градусов.

Минусовой температуры воздуха ночью следует ожидать в восточных областях, а именно:

  • в Сумской области,
  • Луганщине,
  • Донбассе,
  • Полтавщине,
  • в Николаевской области.

Погода 14 марта

Погода в Киевской области

В Киевской области ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с, днем по области местами порывы 15-18 м/с.

Температура воздуха в области:

  • ночью от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза,
  • днем 9-14 градусов тепла.

В Киеве ночью температура воздуха будет 1-3 градуса тепла, днем 11-13 градусов тепла.

Напомним, ранее мы писали, что синоптики предупреждают украинцев о сильных порывах ветра.

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