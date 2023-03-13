Прогноз погоды на 14 марта: в Украину придет тепло и сильный ветер

В Украину завтра придет настоящее весеннее тепло, но есть "нюансы"
В Украине завтра, 14 марта, ожидается теплая и солнечная погода, в некоторых регионах до 18 градусов тепла. Однако настроение украинцам может попортить сильный ветер.
Об этом говорится в прогнозе погоды от народного синоптика Натальи Диденко.
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Настоящая весна
Как прогнозирует Диденко, завтра в Украине ожидается сильный ветер, сухой воздух и солнечная погода. Температура кое-где будет доходить до +15...+18 градусов.
"Но это не точно. Ну, то есть нюансы. Все же в большинстве областей Украины будет преобладать сухая воздушная масса антициклонального происхождения, только ночью на Волыни, Ровенщине, а вечером (завтра) на юге Крыма пройдет небольшой дождь. Ветер южного направления, вероятны штормовые" порывы до 15-20 метров в секунду. Осторожно", – написала она.
При этом синоптик отмечает, что температура воздуха порадует.
"14 марта ожидается в течение дня +10...+15 градусов, в западных областях +12...+18 градусов. Чуть свежее будет на востоке Украины и на побережье морей, +7...+10 градусов. В Киеве во вторник столбики термометров поднимутся до чудесных +12...+13 градусов. Выходите греться", — говорится в сообщении.
Однако, как отметила Диденко, в столице будет сильный ветер. Она предупредила, что из-за ветра "может гонять пыль, легкие предметы, гнуть тополя и качать плохо закрепленные билборды".
"Можно уже положить в сумку темные очки — защиту от пыли, сильных порывов, не видны ветреные слезы, а первое солнце иногда бывает необычно ярким", — отметила она.
Новое похолодание
В то же время Наталья Диденко предупредила, что уже в среду, 15 марта, похолодает в западных областях, а в четверг, 16 марта, почти по всей Украине.
Но не стоит огорчаться, потому что, согласно прогнозу Диденко, в ближайшие выходные снова вернут в Украину весеннее тепло.
Прогноз погоды на 14 марта от Укргидрометцентра
Во вторник, 14 марта, в Украине ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, в западных, днем и в северных и центральных областях местами порывы 15-20 м/с.
В целом в Украине следует ожидать теплую погоду, температура воздуха будет составлять:
- днем 9-14 градусов тепла,
- ночью от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза,
- в Карпатах и восточных областях до 6 градусов мороза,
- в Прикарпатье до 18 градусов.
Минусовой температуры воздуха ночью следует ожидать в восточных областях, а именно:
- в Сумской области,
- Луганщине,
- Донбассе,
- Полтавщине,
- в Николаевской области.
Погода в Киевской области
В Киевской области ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с, днем по области местами порывы 15-18 м/с.
Температура воздуха в области:
- ночью от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза,
- днем 9-14 градусов тепла.
В Киеве ночью температура воздуха будет 1-3 градуса тепла, днем 11-13 градусов тепла.
Напомним, ранее мы писали, что синоптики предупреждают украинцев о сильных порывах ветра.